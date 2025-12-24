Πακέτα αγάπης με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ενόψει των Χριστουγέννων μοιράζει σε 50 οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη ο Δήμος Λατσιών – Γερίου.

Ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, Χρίστος Πιτταράς, μιλώντας στο philenews, ανέφερε ότι ο Δήμος στηρίζει τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο (Χριστούγεννα – Πάσχα – Δεκαπενταύγουστο) οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, επεσήμανε ότι η πράξη αυτή γίνεται κάθε χρόνο, από το 2013 μέχρι σήμερα, αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση. Σημείωσε ότι την εποχή εκείνη, μόνο στον τέως Δήμο Λατσιών, λάμβαναν βοήθεια πέραν των 350 οικογενειών, ενώ και στο Γέρι, λάμβαναν βοήθεια άλλες 200 οικογένειες. Από τις 500 περίπου οικογένειες, πλέον λαμβάνουν βοήθεια μόνο 50 οικογένειες στον ενοποιημένο Δήμο Λατσιών – Γερίου.

Ο κ. Πιτταράς σημείωσε ότι ευτυχώς ο κόσμος εργάζεται αφού η ανεργία έχει μειωθεί στο 4%, σημειώνοντας ότι του έτυχε περίπτωση όπου δημότης που λάμβανε το πακέτο του τηλεφώνησε ο ίδιος και του είπε να βγει από τη λίστα, καθώς είχε πλέον βρει δουλειά.

«Εάν χρειαστεί, κάποιες φορές, μπορεί ο Δήμος να τους βοηθήσει περισσότερο. Εάν έρθει κάποιος και μάθουμε ότι χρειάζεται βοήθεια, εκείνη την ώρα θα του ετοιμάσουμε ένα πακέτο και θα έρθει να το παραλάβει», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου.

Η διαδικασία για να παραλάβεις το πακέτο αγάπης

Αναφορικά με τη διαδικασία που χρειάζεται για να λάβει κάποιος το πακέτο αγάπης, ο κ. Πιτταράς εξήγησε πως οι δημότες συμπληρώνουν μία φόρμα και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος από την κοινωνική λειτουργό του Δήμου, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτές οι οικογένειες το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, τόνισε ότι διάφορες εταιρείες που εδρεύουν στον Δήμο, συνεισφέρουν στην ετοιμασία του πακέτου, προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. «Μου τηλεφώνησε χθες κάποιος και μου είπε Δήμαρχε θέλω να βοηθήσω. Ελάτε από εδώ να τα πιάσετε. Τα παραλάβαμε και τα συμπεριλάβαμε στα πακέτα», σημείωσε ο κ. Πιτταράς.

Επίσης, για να ετοιμαστεί ένα πακέτο αγάπης, ο Δήμος διαθέτει έναν κατάλογο με τα προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης για να αγοράσει και να τα ετοιμάσει. Σε αυτό το πακέτο συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα, ρύζι, μακαρόνια, κρέας, κονσέρβες και είδη υγιεινής. Μαζί με τα τρόφιμα και το πακέτο, δίνεται και δωροκουπόνι αξίας 40 ευρώ για να αγοράσουν κρέας από κρεοπωλεία που εδρεύουν στον Δήμο. Μόλις ετοιμαστούν τα πακέτα, οι Δημότες έρχονται στο Δημαρχείο και τα παραλαμβάνουν.

Τη Δευτέρα (22/12) ξεκίνησαν τα πακέτα αγάπης του Δήμου και ολοκληρώθηκαν την Τρίτη (23/12). Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λατσιών – Γερίου, περίπου 50 οικογένειες θα παραλάβουν τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για να έχουν καλύτερες γιορτινές ημέρες τα Χριστούγεννα.