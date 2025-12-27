Συνεχίζεται με φρενήρεις ρυθμούς η ανάπτυξη στο δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης, τόσο στην τουριστική περιοχή, όσο και στην οικιστική η οποία έχει σχεδόν κορεστεί. Αυτή τη στιγμή τρέχουν επενδύσεις άνω των €150 εκατ. στην Ορόκλινη, που μαζί με το δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών κρατούν, αυτή τη στιγμή, τα σκήπτρα της ανάπτυξης της Λάρνακας.

Η τεράστια ζήτηση για ακίνητα, έφερε ωστόσο και ανάγκη για νέες υποδομές, με τον αντιδήμαρχο, Νεόφυτο Φακοντή, να ζητά νέα έργα από το κράτος. «Η ανάπτυξη συνεχίζεται ραγδαία, κτίζονται πάρα πολλές οικίες και διαμερίσματα αυτό το διάστημα. Περιμένουμε από το 2023 να εγκριθούν οι πολεοδομικές ζώνες που ζήτησαν οι τοπικές Αρχές για ανάπτυξη, επειδή τελείωσαν τα οικόπεδα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν πολύ οι τιμές. Πρέπει ν’ ανοίξουν νέες περιοχές», ανέφερε ο κ. Φακοντής, υποδεικνύοντας πως οι μεγαλύτερες επενδύσεις είναι στην τουριστική περιοχή της Ορόκλινης.

Ανοίγει του χρόνου το Palm beach των €100 εκατ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση που τρέχει αυτή την περίοδο στα όρια του Δήμου Λάρνακας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα €100 εκατ. Το έργο Palm Beach Resort της Premium Access Cyprus, στην παραλιακή περιοχή Ορόκλινης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Πρόκειται για μια μεικτή ανάπτυξη που περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων, πολυτελείς ισόγειες ιδιοκτήτες κατοικίες, πύργο με διαμερίσματα, χώρους εστίασης, χώρους ψυχαγωγίας, κέντρο ευεξίας, σύγχρονους συνεδριακούς χώρους και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το πεντάστερο ξενοδοχείο θα διαθέτει 164 δωμάτια, ενώ μέρος της ανάπτυξης θα είναι και το Waterfront Residence, ένα τετραώροφο κτήριο με 20 διαμερίσματα. Στην επένδυση περιλαμβάνεται και ο πύργος Seabreeze, ένα κτήριο δέκα ορόφων με διαμερίσματα, που θα βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο, καθώς και το The Beach House Residences, που θα αποτελείται από πολυτελείς επαύλεις.

Ξεκίνησε η επένδυση €50 εκατ. της bbf:

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πρώτη μεγάλη επένδυση στη Λάρνακα της bbf:, που είναι μία από τις μεγαλύτερες κυπριακές εταιρείες ανάπτυξης γης. Σε μια έκταση 57.000 τ.μ. στην τουριστική Ορόκλινης (πίσω από το Caffè Nero) η εταιρεία θ ’ανεγείρει 89 επαύλεις, ανάμεσα σε μεγάλους χώρους πρασίνου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, ακόμη, τη δημιουργία δρόμων, πεζοδρομίων, αλλά και παιχνιδότοπων. Το συνολικό κόστος του έργου, με την ονομασία Synergy, αναμένεται να ξεπεράσει τα €50 εκατ. Η εταιρεία, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ορόκλινης, ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες ν’ ανεγείρει τις πρώτες εννέα επαύλεις.

Σημειώνεται πως η bbf: θα έχει συμμετοχή και στην πρώτη φάση του μεγαλεπήβολου έργου Land of Tomorrow, στον χώρο απ’ όπου μετακινήθηκαν οι πετρελαιοδεξαμενές, μαζί με τον όμιλο Λευκαρίτη και τους Foster + Partners.

Επείγουν οι κρατικές υποδομές

Πριν τη συνένωση της με τον Δήμο Λάρνακας, η Ορόκλινη με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021 ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα της Κύπρου με 7.575 κατοίκους, ενδεικτικό της μεγάλης ανάπτυξης που βιώνει εδώ και χρόνια. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της, που συνεχίζεται ακατάπαυστα, έφερε και μεγάλες ανάγκες σε υποδομές, όπως σχολεία, δρόμους, πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου.

Το δημοτικό διαμέρισμα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως αναφέρει ο κ. Φακοντής, τη δημιουργία σχολείων. «Χρειαζόμαστε αμέσως ακόμη ένα δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο κάτι που το ζητούμε εδώ και δέκα χρόνια. Μας υποσχέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός Παιδείας πως θα γίνουν, αλλά ακόμη κι εάν ξεκινήσει σήμερα το σχολείο το νωρίτερο που μπορεί να μπει μέσα μαθητής είναι σε 5 χρόνια», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως πρέπει να κινηθούν γοργά οι διαδικασίες. Σημειώνεται πως κάποιες από τις ανάγκες της Ορόκλινης θα καλυφθούν από το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών, το οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υπουργείο Παιδείας, στο στάδιο της μελέτης. Η μελέτη θα έχει διάρκεια 12μηνών και εντός του επόμενου χρόνου αναμένεται να προκηρυχθούν προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες. Με αυτά ως δεδομένα το εν λόγω σχολείο δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν το 2029.

Το δεύτερο μεγάλο αίτημα του δημοτικού διαμερίσματος είναι η ανακατασκευή της λεωφόρου που συνδέει την τουριστική με τον πυρήνα της Ορόκλινης. Πρόκειται για ένα αίτημα που έχει εδώ και χρόνια η περιοχή, αφού δεν υπάρχουν βασικές υποδομές στον δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος, ειδικά για όσους τον διασχίζουν πεζοί προκειμένου να επισκεφθούν τη λίμνη της Ορόκλινης. «Τη λίμνη την επισκέπτονται και πάρα πολλοί τουρίστες από τα ξενοδοχεία της περιοχής και δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια, ούτε ποδηλατόδρομος. Δεν υπήρχε καν φωτισμός και βάλαμε 50 φωτοβολταϊκά για να τον φωτίσουμε. Εμείς ζητούμε να επισπευσθεί η ανακατασκευή του. Πριν από τρεις μήνες έκανε ένα σχέδιο η Πολεοδομία, το οποίο έστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος για απόψεις, επειδή παλιά ήταν αρνητική η άποψή τους λόγω της λίμνης. Ωστόσο, σε άλλες χώρες δημιουργούν πεζόδρομους γύρω από λίμνες για να μπορεί ο κόσμος να περπατά και να τις απολαμβάνει», υπέδειξε ο κ. Φακοντής.

Στο περίμενε, εδώ και χρόνια, βρίσκεται και η επέκταση του ιδιαίτερα πολυσύχναστου παραλιακού πεζόδρομου της Ορόκλινης. Η συγκεκριμένη φάση, που θα αυξήσει κατά 1,3 χιλιόμετρα τον πεζόδρομο (από το ξενοδοχείο Lebay μέχρι την πολυκατοικία Μαρσέλλου), αναμένεται να κοστίσει πάνω από €4 εκατ. Το Τμήμα Πολεοδομίας έχει εγκρίνει τα επικαιροποιημένα σχέδια της επέκτασης, ωστόσο το θέμα είχε κολλήσει στις ενστάσεις ιδιώτη, ο οποίος φέρεται να έκανε παράνομη επέκταση του υποστατικού του στη Ζώνη Προστασίας της παραλίας.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης θέτει ξανά το αίτημα της τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όσων επηρεάζονται από την ηχορύπανση που προκαλεί ο αυτοκινητόδρομος που οδηγεί από την Ριζοελιά προς την Αγία Νάπα και το Παραλίμνι. «Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε πως θα τοποθετήσει ηχοπετάσματα τύπου πάνελ μαζί με φωτοβολταϊκά και το ρεύμα που θα παράγεται θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της Ορόκλινης και ευάλωτων ομάδων», σημείωσε ο κ. Φακοντής, προσθέτοντας πως αναμένεται η υλοποίηση της υπόσχεσης που δόθηκε.