Κάποια θέματα που προέκυψαν σε αριθμό σχολείων σχετικά με την τοποθέτηση καμερών για λόγους ασφαλείας, ανάγκασαν το υπουργείο Παιδείας να απευθυνθεί εκ νέου στους προέδρους των Σχολικών Εφορειών και με εγκύκλιο οδηγιών, να τους υπενθυμίσει πως πρέπει να τηρούνται αυστηρά συγκεκριμένες πρόνοιες. Αυτές προκύπτουν τόσο από την κείμενη νομοθεσία, όσο και από κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Υπουργείου αλλά και της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», αυτά που παρατηρήθηκαν σε κάποια σχολεία δεν θεωρούνται σοβαρές παρατυπίες, ωστόσο δεν συνάδουν με τις οδηγίες που υπάρχουν, κι αυτός ήταν ο λόγος που χτύπησε καμπανάκι για να είναι πιο προσεχτικές οι Σχολικές Εφορείες, οι οποίες έχουν υπό την ευθύνη τους, το εγχείρημα της τοποθέτησης των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στα σχολεία.

Οι πρόνοιες που πρέπει να εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθες:

>> Οι κάμερες τοποθετούνται αποκλειστικά και μόνο στις εισόδους – εξόδους των σχολικών μονάδων, στις εισόδους – εξόδους που οδηγούν στα εσωτερικά αίθρια και σε περιμετρικά σημεία για έλεγχο τυχόν πρόσβασης στον εσωτερικό χώρο του σχολείου.

>> Οι κάμερες είναι στραμμένες προς τα μέσα ώστε να καλύπτουν τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων.

>> Η ενεργοποίηση των καμερών ρυθμίζεται από την εταιρεία εγκατάστασης βάση του προγράμματος δραστηριοτήτων της κάθε σχολικής μονάδας, έτσι ώστε οι κάμερες να τίθενται σε λειτουργία, αυτόματα, αποκλειστικά και μόνο τις ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία (δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των πρωινών μαθημάτων και των απογευματινών δραστηριοτήτων).

>> Η καταγραφή των καμερών ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν ανιχνευθεί κίνηση στο οπτικό πεδίο της κάμερας.

>> Οι κάμερες καταγράφουν μόνο εικόνα και όχι ήχο.

>> Η κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων/πινακίδων για τη λειτουργία καμερών στον σχολικό χώρο.

>> Το Κεντρικό Ψηφιακό Καταγραφικό (DVR/NVR Digital Network Video Recorder) είναι τοποθετημένο σε χώρο εντός της σχολικής μονάδας, σε ειδική καμπίνα με κλειδαριά. Σε κάθε καμπίνα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σύστημα ασφαλείας με κωδικό και απενεργοποιείται μόνο από τον διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην καμπίνα δεν επιτρέπεται η είσοδος, παρά μόνο από τον διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο άτομο, μόνο όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη κακόβουλη ενέργεια.

>> Η μετάδοση εικόνας γίνεται με απευθείας ενσύρματη σύνδεση σε οθόνη προβολής δεδομένων που είναι τοποθετημένη στον ίδιο χώρο που είναι τοποθετημένο το Κεντρικό Ψηφιακό Καταγραφικό. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση εικόνας σε κινητό.

>> Το σύστημα των καμερών ρυθμίζεται από την εταιρεία εγκατάστασης ώστε να διαγράφει αυτόματα το καταγεγραμμένο υλικό μετά την πάροδο τριών ημερών (72 ωρών).

Τοποθετήθηκαν σε 100 σχολεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης σε 100 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τοποθετήθηκαν σε 40 σχολεία της Λευκωσίας, 28 της Λεμεσού, 17 της Λάρνακας, 8 της Αμμοχώστου και 7 της Πάφου.

Αναφορικά με τον σχεδιασμό που υπάρχει, προγραμματίζεται να τοποθετηθούν το νέο οικονομικό έτος συστήματα σε ακόμη 50 σχολικές μονάδες, οι οποίες κρίνονται ως υψηλού κινδύνου.