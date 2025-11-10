Τα τελευταία σοβαρά περιστατικά σχολικής βίας και παραβατικότητας σε συνάρτηση με το διαχρονικό πρόβλημα που συνεχίζει να υφίσταται σε σχέση με αυτά τα φαινόμενα, πονοκεφαλιάζουν το υπουργείο Παιδείας, το οποίο πέραν από τις ήδη αποφασισμένες ενέργειες του, προχωρεί και σε άλλες κατευθύνσεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ήδη, στον απόηχο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποίησε πριν από μερικές μέρες για τη σχολική βία, άρχισε να υπενθυμίζει στα σχολεία βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να προχωρούν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να τρέχει και με την εγκατάσταση καμερών και κλειστών συστημάτων ασφαλείας σε σχολεία, με τη διαδικασία αυτή να είναι υπό την ευθύνη των Σχολικών Εφορειών.

Ερωτηθείς σχετικά ο υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας στο υπουργείο Παιδείας, Ηλίας Μαρκάτζιης, ανέφερε στον «Φ» πως κάμερες μπήκαν ήδη σε αρκετά σχολεία, κυρίως σε αυτά που με βάση τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι είχαν πιο συχνά και πιο σοβαρά κρούσματα και περιστατικά παραβατικότητας και βανδαλισμών, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τον αριθμό των σχολείων στα οποία θα εγκατασταθούν κάμερες, να αυξάνεται εντός του 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Μαρκάτζιη, σε περίπου 40 σχολεία έχουν τοποθετηθεί κάμερες, ενώ για άλλα περίπου 100 έχουν δοθεί από πλευράς Υπουργείου στις Σχολικές Εφορείες, τα χρήματα για να προχωρήσουν στις απαιτούμενες μελέτες για την εγκατάσταση καμερών.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής σε σχολεία έχουν φέρει αποτελέσματα, ο κ. Μαρκάτζιης απάντησε καταφατικά, τονίζοντας πως μέσα από αυτές έχουν εντοπιστεί πρόσωπα, τα οποία βανδάλισαν και κατέστρεψαν σχολεία.

Γονείς είδαν τα παιδιά τους να προβαίνουν σε καταστροφές σχολείων

Στο μεταξύ, αναφορά στα θέματα της σχολικής βίας και της παραβατικότητας που ταλανίζουν όχι μόνο τις σχολικές μονάδες αλλά και την κοινωνία ευρύτερα, έκανε και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την περασμένη Παρασκευή, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου της για το 2026 ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε πως η σχολική βία και παραβατικότητα είναι σε έξαρση, ενώ κάνοντας αναφορά σε νομοθεσίες που εφαρμόστηκαν, επεσήμανε ότι βοήθησαν σε κάποιο βαθμό δράσεις των σχολείων, όπως για παράδειγμα οι διάφορες επιτροπές που συστήνονται αλλά και η συνεργασία με την Αστυνομία και με συνδέσμους της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η οποία έχει φέρει αποτελέσματα. «Δώσαμε έμφαση στα σχολεία. Σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε η Υπουργός τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η σχέση μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Ερωτηθείσα για τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε αριθμό σχολείων ως ένα μέτρο αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών, η Αθηνά Μιχαηλίδου ενημέρωσε τους βουλευτές πως αποδίδουν, τόσο στο θέμα της πρόληψης και αποτροπής, όσο και στον τομέα εντοπισμού παραβατών. Όπως είπε, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κάμερες κατέγραψαν τα παιδιά που προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία και στη συνέχεια, κλήθηκαν οι γονείς τους, οι οποίοι πλήρωσαν το κόστος των καταστροφών. Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν γονείς ενημερώθηκαν ότι το παιδί τους είχε εμπλοκή σε βανδαλισμούς και το αρνήθηκαν, όταν είδαν τα πλάνα από τις κάμερες προχώρησαν στη διευθέτηση της δαπάνης.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, εκπονεί μία σημαντική μελέτη για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, καθώς ο ρόλος της στην αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών ζητημάτων αλλά και στη διαχείριση παιδιών που εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές, κρίνεται ως πολύ σημαντικός.

Οδηγίες ξανά στα σχολεία

Στην προσπάθεια να διασφαλιστεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια και θωράκιση των σχολείων, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε εκ νέου οδηγίες στις διευθύνσεις τους. Μερικές από αυτές τις εγκυκλίους αφορούν τους επιτηρητές ασφαλείας καθώς και την υποχρέωση των σχολείων όπως καταγράφουν το κάθε περιστατικό ενδοσχολικής βίας οποιασδήποτε μορφής σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, σε εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Υπενθυμίζεται η υποχρέωση για καταγραφή από τις σχολικές μονάδες όλων των περιστατικών ενδοσχολικής βίας (σωματικής, λεκτικής/μη λεκτικής, κοινωνικής, ηλεκτρονικής, σεξουαλικής, καταστροφής περιουσίας), η οποία προκύπτει ως υποχρέωση από τον “περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμο του 2020” και τον “Τροποποιητικό Νόμο του 2024”. Η καταγραφή των περιστατικών θα πρέπει να γίνεται από τις σχολικές μονάδες κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου καταγραφής που έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου».

Ταυτόχρονα, καλούνται όλοι οι διευθυντές όπως προχωρήσουν σε καταγραφή όλων των περιστατικών που έχουν συμβεί από την αρχή της παρούσας σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα (είτε εμπλέκονται μαθητές/ μαθήτριες, είτε εκπαιδευτικοί, είτε οποιαδήποτε άλλα άτομα) και στη συνέχεια να φροντίσουν, ώστε να γίνεται καταχώριση των περιστατικών άμεσα, μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισής τους.

Εκτός όμως από το θέμα αυτό, το Υπουργείο επανέρχεται και στο κεφάλαιο «επιτηρητές ασφαλείας», οι οποίοι βρίσκονται στα σχολεία κατά τις ώρες που αυτά λειτουργούν. Σημειώνεται ότι άλλες ώρες, σε κάποια σχολεία αναλαμβάνουν καθήκοντα ασφάλειας και προστασίας φρουροί, ενώ, παράλληλα, γίνονται και περιπολίες.

Για τους επιτηρητές ασφαλείας, το Υπουργείο αναφέρει στα σχολεία τα εξής: «Για σκοπούς διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του θεσμού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

>> Η αγορά υπηρεσιών Επιτηρητών Ασφαλείας αφορά την επιτήρηση του σχολικού χώρου, το χρονικό διάστημα 7:00π.μ. – 2:00μ.μ. καθημερινά, κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων (εξαιρουμένων σχολικών αργιών και σχολικών εκδρομών ή ημέρες κατά τις οποίες δεν προβλέπεται προσέλευση μαθητών/τριών στο σχολείο). Οι εξεταστικές περίοδοι (π.χ. τελικών εξετάσεων και εξετάσεων ανεξεταστέων), λογίζονται ως εργάσιμες μέρες (7:00π.μ. – 2:00μ.μ.), κατά τις οποίες προβλέπεται η παρουσία των επιτηρητών στα σχολεία.

>> Σε οποιαδήποτε περίπτωση απουσίας του καθορισμένου επιτηρητή, ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Σχολική Εφορεία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάσταση του από την ανάδοχο εταιρεία.

>> Οι Σχολικές Εφορείες, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και λοιπών αρμοδίων, οφείλουν να ενημερώνουν λεπτομερώς τους επιτηρητές, τόσο για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύμβασής τους, όσο και για τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

>> Σε περίπτωση που παρατηρείται ότι ο επιτηρητής δεν τηρεί σχολαστικά ή δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του, οι διευθύνσεις των σχολείων να αποστέλλουν άμεση γραπτή ενημέρωση προς την αρμόδια Σχολική Εφορεία και κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.

>> Υπενθυμίζεται η υποχρέωση τήρησης παρουσιολογίου για σκοπούς λογιστικής τακτοποίησης, όπως επίσης και βιβλίου επισκεπτών/ συμβάντων.

>> Η τήρηση των πιο πάνω αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας».