Ο Δεκέμβριος του 2025 εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε έναν ιδιαίτερα καλό μήνα από πλευράς βροχοπτώσεων για την Κύπρο, με επαναλαμβανόμενα βαρομετρικά συστήματα να δίνουν σημαντικά ύψη βροχής σε μεγάλο μέρος του νησιού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Μετεωρολογίας.

«Σε αρκετές περιοχές, οι συνολικές βροχοπτώσεις του μήνα μέχρι και σήμερα προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, βελτιώνοντας τοπικά τις υδρολογικές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συνολική εικόνα του υδατικού ισοζυγίου», προστίθεται.

«Χαρακτηριστική είναι και η χθεσινή ημέρα (30/12), κατά την οποία το μέσο ημερήσιο ύψος βροχής ανήλθε στα 17,9 mm, με τοπικά μεγαλύτερες ποσότητες» σημειώνεται.

Τέλος αναφέρεται πως το βαρομετρικό χαμηλό σύστημα που επηρεάζει το νησί από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να συνεχίσει να δίνει αξιόλογες βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας (31/12), ενώ μέχρι τις 22:00 απόψε παραμένει σε ισχύ προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους.

ΚΥΠΕ