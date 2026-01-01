Πρωτοφανής υπόθεση άχθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με αρνητικό πρωταγωνιστή 40χρονο και θύματα τέσσερις ανήλικες.

Όπως συνάγεται από την απόφαση του τριμελούς δικαστικού σώματος που εκδόθηκε την περασμένη Τρίτη (30/12) ο καταδικασθείς σε πενταετή κάθειρξη άνδρας χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες και δη κάνναβη σε τέσσερις ανήλικες, με στόχο να τις κακοποιήσει σεξουαλικά. Μάλιστα, σε τέσσερις περιπτώσεις εκδήλωσε τις προθέσεις του με ειδεχθείς πράξεις, όπως θωπεύματα.

Η ποινή φυλάκισης των πέντε ετών, μπορεί να μην είναι υπερβολικά υψηλή, αφού ο 40χρονος έκανε αμέσως παραδοχή στα σοβαρά αδικήματα και πιστώθηκε με αριθμό μετριαστικών παραγόντων, ωστόσο οι περιστάσεις της υπόθεσης και η σοβαρότητα των αδικημάτων δεν παύουν να προκαλούν αίσθηση.

Ήταν 12 χρονών…

Αρκεί να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα οι τέσσερις ανήλικες ήταν ηλικίας από 12 ετών μέχρι και 16 ετών. Μάλιστα, οι δυο θυγατέρες του είναι σε εφηβική ηλικία, κάτι που επισημαίνεται στην ετυμηγορία του Δικαστηρίου.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, όμως, είναι ότι στην νεαρότερη εκ των ανηλίκων, κι ενώ αυτή ήταν 12 χρόνων και 11 μηνών της έλεγε ότι του αρέσει προτείνοντάς της να κάνουν κρυφή σχέση. Για αυτή την περίπτωση το Κακουργιοδικείο (Λευτέρης Παντελή – Π.Ε.Δ., Μαριλένα Θεοκλήτου – Α.Ε.Δ., Κωνσταντίνος Μάρκος Πασιαρδής – Ε.Δ.) επισημαίνει ότι «είναι αυτή η παραπονούμενη που κατά τον επίδικο χρόνο ήταν (…) νεαρότερη και από αυτή τούτη τη θυγατέρα του κατηγορούμενου».

Από τα δε παραδεκτά γεγονότα προκύπτει ξεκάθαρα πως ο 40χρονος «από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 σε διάφορες περιπτώσεις παραλάμβανε τις ανήλικες με το αυτοκίνητό του χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους από διάφορα μέρη που βρίσκονταν και τις οδηγούσε είτε στην οικία του είτε σε άλλη μέρη, όπου τους προμήθευε με κάνναβη, έκαναν χρήση όλοι μαζί και επιτιθόταν άσεμνα σε αυτές».

Σύμφωνα και με την παραδοχή που έκανε σε 21 κατηγορίες ο 40χρονος 13 φορές χορήγησε στις τέσσερις ανήλικες κάνναβη (διαφορετική ανήλικη ανά περίπτωση και όχι σε όλες τις ανήλικες τις ίδιες φορές), ενώ στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις προέβη σε σεξουαλική κακοποίηση (σ.σ. τις καταγράφουμε μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος κι εφόσον δεν περιλαμβάνουν ακραίες αναφορές):

>> Τη στιγμή που 14χρονη βρισκόταν πίσω από τη θέση του οδηγού, όπου καθόταν ο 40χρονος, αυτός άπλωσε τα χέρια του και την άγγιξε στις γάμπες. Το γεγονός προκάλεσε στην παραπονούμενη ενόχληση και αηδία. Αντέδρασε και απομακρύνθηκε από κοντά του.

>> Σε έτερη 14χρονη που κατά τον επίμαχο χρόνο ήταν 12 χρόνων κι 11 μηνών, κι ενώ της είχε χορηγήσει κάνναβη, την άγγιξε στις γάμπες. Αμέσως η ανήλικη έσπρωξε το χέρι του κι εκείνος τη ρώτησε: «Τι, εν σας αρέσκει;». Της έλεγε συχνά ότι του αρέσει και ότι ήθελαν να κάνουν κρυφή σχέση.

>> Σε άλλη έφηβη και λίγο πριν αυτή συμπληρώσει τα 16 της χρόνια, την άνοιξη του 2025, κι ενώ την ρωτούσε αν ήθελαν να κάνουν σχέση ο 40χρονος την κακοποίησε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Την αγκάλιασε σφιχτά και την άγγιξε στην πλάτη και στα οπίσθια. Το κορίτσι αντέδρασε και του είπε να σταματήσει. Εισήλθε στο διαμέρισμά του όπου βρισκόταν φίλη της που τους είχε γνωρίσει. Αφού πρώτα η 16χρονη έκατσε στην πολυθρόνα αυτός την πήρε αγκαλιά και με την πρόφαση ότι κρυώνει την άγγιξε στο στήθος και στα πόδια.

Οι 21 κατηγορίες που παραδέχθηκε

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή σε 21 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 13 αφορούν στο αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη). Άλλες δυο κατηγορίες έχουν να κάνουν με χρήση κοκαΐνης από τον 40χρονο. Σε ό,τι αφορά τις άλλες κατηγορίες, άπτονται γενετήσιων ορμών και συνίσταται σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (τρεις συγκεκριμένα ανήλικες σε τέσσερεις περιπτώσεις) κατά παράβαση του άρθρου 6(3) (κατηγορίες 7, 15 και 16) και του άρθρου 6(7) (κατηγορία 13) του Ν.91(Ι)/2014. Οι δυο τελευταίες κατηγορίες που ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε, αφορούν το αδίκημα περιαγωγής σε νάρκωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, κατά παράβαση του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 (κατηγορίες 14 και 18). Του επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές από πέντε έτη μέχρι και εννέα μήνες φυλάκισης. Κατόπιν αιτήματος της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, δικηγόρου της Δημοκρατίας Στάλως Παπουή, το Κακουργιοδικείο εξέδωσε διάταγμα παραπομπής στην Αρχή Εποπτείας για όσο χρόνο εκτίει την ποινή του ο καταδικασθέντας, πλέον δυο ετών από την αποφυλάκισή του.

«Νάρκωση προς τον σκοπό εκμετάλλευσής τους»

Το Δικαστήριο αποδέχθηκε μετριαστικούς παράγοντες τους οποίους έθιξε στην αγόρευσή του ο συνήγορος υπεράσπισης, Μάριος Σπύρου. Ανάμεσά τους οι προσωπικές περιστάσεις του 40χρονου, το λευκό του ποινικό μητρώο και η άμεση παραδοχή του (έμπρακτη μεταμέλεια), η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην καταθέσουν ενόρκως οι παραπονούμενες σε ό,τι αφορά τα σεξουαλικής φύσεως αδικήματα, κάτι που θα είχε για τις ίδιες επιπτώσεις κλονισμού της ψυχικής τους υγείας.

Το Δικαστήριο στην απόφασή του, έλαβε υπόψιν του άλλες σοβαρότερες υποθέσεις που επικαλέστηκε και η υπεράσπιση του κατηγορούμενου (σημ. νομολογία) και εστίασε στη σοβαρότητα του αδικήματος της προμήθειας ναρκωτικών ιδιαίτερα σε νεαρά πρόσωπα.

Σημειώνει χαρακτηριστικά το Κακουργιοδικείο στην ετυμηγορία του: «Εδώ η όλη συμπεριφορά του κατηγορούμενου πλήττει βάναυσα αυτόν τον πυρήνα της κοινωνίας, ο οποίος σύγκειται από το σύνολο των παιδιών και βεβαίως τα τέσσερα ανήλικα κορίτσια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νέας γενιάς του τόπου. Περαιτέρω αναδεικνύει και την παντελή αδιαφορία του για τις επιπτώσεις που δυνατόν να είχε στην υγεία τούτων η χρήση της ναρκωτικής ουσίας που τόσο απλόχερα τις προμήθευε». Το Κακουργιοδικείο δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προθέσεις του 40χρονου: «Εν προκειμένω, έτι χειρότερη αναδεικνύεται η δράση του κατηγορούμενου με δεδομένο πως σε δύο εκ των περιπτώσεων χορήγησης των ναρκωτικών (κατηγορίες 14 και 18), σκοπός τούτης της προμήθειας ήταν η περιαγωγή των εκεί αναφερόμενων ανήλικων κοριτσιών σε νάρκωση προς τον σκοπό εκμετάλλευσής τους, δηλαδή για να προβεί στις δωρεές που περιγράφονται στις κατηγορίες και γλαφυρώς επεξηγήθηκαν στο Δικαστήριο με το έγγραφο Α. Εν ολίγοις, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι δύο εκ των ανήλικων παραπονουμένων (κατηγορίες 14 και 18) από τα ναρκωτικά που τις προμήθευσε, ώστε να προχωρήσει στις παράνομες ανήθικες πράξεις του, όπως είναι τα εκεί αναφερόμενα αγγίγματα. Και είναι αυτό άλλο ένα στοιχείο, πέραν της θυματοποίησης, το οποίο αποκαλύπτει πρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα(…)».

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο καταδικασθείς είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Το τριμελές δικαστικό σώμα καταγράφει στην απόφασή του και τη θέση του δικηγόρου του, Μάριου Σπύρου, ότι ο πελάτης του δεν είχε οικονομικό όφελος από τη χορήγηση των ναρκωτικών ουσιών και ότι ήταν χρήστης.

Σύμφωνα με τη θέση του που δεν αμφισβητήθηκε άρχισε να κάνει χρήση κάνναβης και περιστασιακά κοκαΐνης, μετά από κτύπημα που δέχθηκε στο μάτι το 2019 από συγκάτοικό του και το οποίο του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό (κάταγμα στον αριστερό οφθαλμικό κόγχο) και τους μετέπειτα αφόρητους πόνους.