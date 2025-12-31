Σε βάρος των καταναλωτών είναι η απόφαση που λήφθηκε από την ΕΕ για επιβολή τέλους 3 ευρώ ανά προϊόν σε αγορές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων χωρών η οποία θα ισχύσει το καλοκαίρι, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, προσθέτοντας ότι η απόφαση, η οποία λήφθηκε παρά την αντίθετη άποψη των ευρωπαϊκών συνδέσμων καταναλωτών, στόχευε κυρίως τις ηλεκτρονικές αγορές Temu και Shein.

Σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ ο κ. Δρουσιώτης εκτίμησε επίσης ότι η καταβολή του τέλους θα γίνεται κατά την αγορά του προϊόντος καθώς διαφορετική ρύθμιση θα αυξήσει το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία στις τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Εξήγησε ότι η απόφαση που λήφθηκε από την ΕΕ τον Δεκέμβρη προβλέπει ότι το καλοκαίρι θα αρχίσει η επιβολή φόρου 3 ευρώ σε κάθε εισαγόμενο από τρίτες χώρε προϊόν έστω και αν αυτό το προϊόν είναι αξίας ενός και μόνο ευρώ και όχι 3 ευρώ ανά πακέτο ως αφέθηκε να νοηθεί, προσθέτοντας ότι η απόφαση αφορά κυρίως τις αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shein.

«Μέχρι τώρα επιβαλλόταν τέλος για προϊόντα αξίας πέραν των 150 ευρώ, αλλά από τον Ιούνιο το τέλος 3 ευρώ θα επιβάλλεται και σε μηδενική αξία προϊόν», πρόσθεσε και εξήγησε ότι «εάν σε ένα δέμα περιέχονται 5 είδη θα επιβληθεί τέλος 15 ευρώ, έστω εάν το πακέτο στοίχησε 5 ευρώ».

Ο κ. Δρουσιώτης είπε επίσης πως ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμμετείχε στις συζητήσεις για το τέλος αυτό με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο, ο οποίος εκπροσωπεί τους συνδέσμους καταναλωτών των κρατών μελών της ΕΕ και στην συμφωνία των οργανώσεων των καταναλωτών ότι η απόφαση αυτή θα βλάψει τους καταναλωτές και συνεπώς οι σύνδεσμοι καταναλωτών ανά χώρα και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος ήταν και είναι εναντίον στην απόφαση για την επιβολή του τέλους.

Οι αποφάσεις όμως δεν λήφθηκαν για να εξυπηρετήσουν το συμφέρον των καταναλωτών δηλαδή της μίας πλευράς, αλλά για να εξυπηρετήσουν και το συμφέρον των εμπορευόμενων που διατείνονται ότι πλήττονται τα συμφέροντα τους από τη λειτουργία των πλατφορμών αυτών, πρόσθεσε. «Η απόφαση αυτή λήφθηκε ξεκάθαρα σε βάρος των καταναλωτών», σημείωσε.

«Υπολογίζουμε ότι επειδή η επιβολή του τέλους από τον ίδιο τον αγοραστή στις τελωνειακές αρχές του κράτους του θα σημαίνει μεγάλο διοικητικό κόστος και γραφειοκρατία και για αποφευχθεί το διοικητικό κόστος, θα επωμιστούν οι πλατφόρμες αυτές το φορολογικό κόστος», είπε.

Εξήγησε πως εάν ένα προϊόν κοστίζει 1 ευρώ κατά το στάδιο της αγοράς, ανάλογα με το ποσοστό του φορολογικού κόστους που θα απορροφήσει η εταιρεία θα το πουλά 2 ή 3 ή/και 4 ευρώ.

Συμπλήρωσε ότι ο αγοραστής στην Κύπρο δεν θα πληρώνει φόρο όταν παραλαμβάνει το δέμα του, αλλά το τέλος θα το πληρώνει κατά την αγορά και επανέλαβε ότι «αυτό εκτιμούμε ότι θα γίνει, δεν το γνωρίζουμε ακόμα».