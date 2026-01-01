Το πρώτο μωρό του 2026 ήρθε στον κόσμο δύο ώρες μετά την έλευση του νέου έτους στη Λεμεσό. Το κοριτσάκι γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στην Πολυκλινική Υγεία.

Η γέννηση πραγματοποιήθηκε στις 02:26, με το νεογέννητο να ζυγίζει 3 κιλά. Οι γονείς του είναι ρωσικής καταγωγής και τόσο η μητέρα όσο και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας. Τον τοκετό ανέλαβε η γυναικολόγος – μαιευτήρας Dr. Natalia Sachnova (Δρ. Ναταλία Σαχνόβα).

Η γέννηση του πρώτου μωρού της χρονιάς αποτελεί κάθε χρόνο ένα ιδιαίτερα συμβολικό γεγονός, σηματοδοτώντας ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για το 2026.