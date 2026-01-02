Αυξάνονται τα περιστατικά γρίπης, αυξάνονται και οι εισαγωγές ασθενών στους θαλάμους των νοσοκομείων με τον πρώτο θάνατο να έχει ήδη καταγραφεί σε κρατικό νοσηλευτήριο.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, ο θάνατος που σημειωθηκε πριν από αρκετές ημέρες, αφορούσε άτομο που ανήκε στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, “παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες αυξημένη δραστηριότητα των ιών του χειμώνα στην κοινότητα και συνεπακόλουθα βλέπουμε και αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία”.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, είπε, “αν και η πληρότητα των θαλάμων βρίσκεται γύρω στο 85%-90% δεν παρουσιάζεται πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων”.

Φέτος, επεσήμανε, “παρατηρούμε επίσης μικρότερο αριθμό εισαγωγών λόγω του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ο οποίος κυρίως κατά την περσινή χρονιά είχε οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό εισαγωγών στα παιδιατρικά τμήματα, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε φέτος”.

Σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι “υπάρχουν ασθενείς σε νοσηλεία, ωστόσο ο αριθμός τους είναι μικρός. Με τον COVID-19 βλέπουμε ολόχρονα εισαγωγές και πλέον διαθέτουμε και την εμπειρία για την νοσηλεία των ασθενών μας”.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι “αύξηση των περιστατικών αλλά και των εισαγωγών, αναμένεται το επόμενο διάστημα” και υπενθύμισε ότι “κάθε χρόνο η μεγαλύτερη δραστηριότητα των ιών στην Κύπρο καταγράφεται μετά την εορταστική περίοδο”.