Εντός των προσεχών ημερών και συγκεκριμένα λίγο μετά τα Θεοφάνια θα παιχτεί η τελευταία πράξη στην υπόθεση Τυχικού, καθώς μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για έκπτωσή του από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου, θα ακολουθήσει νέα ποινή που θα του επιβληθεί.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», τον τέως μητροπολίτη Τυχικό, αναμένει είτε η ποινή της αργίας είτε της καθαίρεσης, εκτός και αν εμφανιστεί στο παρά πέντε της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου με υπογραμμένο τον λίβελο μετανοίας τον οποίον του ζήτησε η Σύνοδος να υπογράψει.

Σημειώνεται πως μέχρι και χθες –και παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε και η γιορτή των Χριστουγέννων, κατά την οποία τα πνεύματα στην Εκκλησία είναι ήρεμα όσο ποτέ– ο κ. Τυχικός ούτε εμφανίστηκε ούτε και έστειλε οποιοδήποτε μήνυμα το οποίο να εκληφθεί ως ένδειξη μετάνοιας ή βούλησης συνεργασίας με την Ιερά Σύνοδο.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος φέρεται να διατηρεί τη θέση πως ακόμη και στο παρά πέντε της συνεδρίας της Συνόδου δεν είναι αργά για εκτόνωση της κατάστασης, επικοινώνησε ήδη με μέλη του Σώματος προκειμένου να διαπιστώσει ποια ημερομηνία μετά τα Θεοφάνια προσφέρεται για να είναι όλοι παρόντες, ώστε να συζητηθεί και να αποφασιστεί το μέλλον του κ. Τυχικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου έβλεπαν με συμπάθεια τον κ. Τυχικό και ήταν έτοιμοι να του παρέχουν στήριξη. Ωστόσο, μετά την απόφαση που ελήφθη στο Φανάρι και η οποία δικαίωσε ομόφωνα την απόφαση της πλειοψηφίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να τον κηρύξει έκπτωτο, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και θεωρείται πολύ δύσκολο να στηριχθεί ακόμη και από τους έξι Συνοδικούς οι οποίοι είχαν ψηφίσει κατά της πρότασης για έκπτωσή του από τον θρόνο της Πάφου. Υπενθυμίζεται, πως κατά της έκπτωσης Τυχικού είχαν ταχθεί, ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ο επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος καθώς και η ομάδα του μητροπολίτη Λεμεσού η οποία αποτελείται από τον ίδιο, τον επίσκοπο Αμαθούντος Νικόλαο, τον επίσκοπο Λήδρας Επιφάνιο και τον επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο.

Η θέση του κ. Τυχικού έγινε πιο δύσκολη ύστερα και από τη σύσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτόν να υπακούσει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Συγκεκριμένα, στην απόφαση του Πατριαρχείου αναφέρονται και τα ακόλουθα τα οποία προφανώς αποτελούν μήνυμα και για όσους στήριξαν τον κ. Τυχικό: «Συνεστήθη εν τέλει εις τον Μητροπολίτην πρῴην Πάφου να υπακούσει εις τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας αυτού και τούτο διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας».

Υπενθυμίζεται, πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την εξέταση του φακέλου που αφορούσε τον κ. Τυχικό, είχε διαπιστώσει «παραλείψεις κατά τη εκδίκαση της υπόθεσης από την Ιερά Σύνοδο τη Εκκλησίας της Κύπρου σχετικά «ως προς τας προβλέψεις του Καταστατικού Χάρτου αυτής».

Στα κενά αυτά του Καταστατικού Χάρτη αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος στην πρόσφατη συνέντευξη του στον «Φ», γνωστοποιώντας πως θα καταβληθεί προσπάθεια να διορθωθούν. Ο Μακαριότατος ανέφερε και τα εξής: «Για παράδειγμα: Είναι πολλές οι λεπτομέρειες και πολλές παρελκυστικές διατάξεις για την απονομή της δικαιοσύνης. Εκεί πρέπει να γίνουν τα πράγματα πιο απλά».

Σημειώνεται, πως η πολυπλοκότητα της διαδικασίας εντοπίστηκε εδώ και καιρό και αναδείχθηκε πιο έντονα στη δίκη των μοναχών της μονής Αββακούμ αλλά και στη δίκη του μητροπολίτη πρώην Πάφου Τυχικού. Ειδικά όπου εμπλέκονταν δικηγόροι υποβάλλονταν σωρεία ενστάσεων ακόμη και για επουσιώδη ζητήματα επιμηκύνοντας τη διαδικασία και συμβάλλοντας στον σκανδαλισμό των πολιτών αλλά και στο διασυρμό της Εκκλησίας.

Πάντως, ο μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός φέρεται να έπεσε από τα σύννεφα όταν συνειδητοποίησε, πως τα μηνύματα που ελάμβανε από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, εν είδει προειδοποιητικών βολών, σχετικά με την ταύτιση του με αποτειχιστές, δεν αποτελούσαν απλώς άσκηση πίεσης και ότι όντως εσείετο ο θρόνος του .

Όπως πληροφορείται ο «Φ», όταν άτομα της Εκκλησίας τον προειδοποίησαν πως αν συνεχίσει να είναι προσκολλημένος στους αποτειχιστές και γενικά αν εξακολουθήσει να διοικεί τη μητρόπολη Πάφου εκτός του πλαισίου που λειτουργούν οι υπόλοιπες μητροπόλεις, θα υποστεί σοβαρές συνέπειες, εκείνος απαντούσε θεωρώντας πως δεν θα είχε επιπτώσεις.

Όπως είναι γνωστό, ανάμεσα σε άλλα, είχε τεθεί και θέμα αντίθεσής του στην ταφή μη χριστιανών ορθοδόξων σε κοιμητήρια της Πάφου, μη τέλεση κάποιων γάμων, επαφή με αποτειχιστές κ.ο.κ., ακολουθώντας δική του πατέντα σε αντίθεση με τη στάση που τηρείτο σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες. Ακόμη και όταν κινήθηκαν διαδικασίες εις βάρος του από την Ιερά Σύνοδο, επέμεινε ότι ορθά πορευόταν, κάτι το οποίο αποδίδεται στην επιρροή που ασκούσαν στο πρόσωπο του συγκεκριμένα πρόσωπα, περιλαμβανομένου και κληρικού, ο οποίος στη πορεία καθαιρέθηκε ως αποτειχιστής.