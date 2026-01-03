Την εξουσία να αφαιρεί και, μάλιστα, επί τόπου την άδεια οδήγησης από οδηγούς που προβαίνουν σε σοβαρές παρανομίες ζητεί η Αστυνομία και ήδη γίνονται συζητήσεις με το υπουργείο Συγκοινωνιών για την αλλαγή της νομοθεσίας.

Η Αστυνομία και δη η Τροχαία επιθυμεί όπως ένας οδηγός όταν εντοπίζεται κάτω υπό την επήρεια αλκοόλ ή και ναρκωτικών, ουσίες που είναι πολύ επικίνδυνες όταν συνδυάζονται με την οδήγηση, να έχει δικαίωμα να αφαιρεί επί τόπου την άδεια οδήγησης ενός παραβάτη. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε και λόγω του γεγονότος ότι ολοένα και περισσότεροι οδηγοί εντοπίζονται να οδηγούν είτε μεθυσμένοι είτε μετά που έκαναν χρήση ναρκωτικών ή ακόμη χειρότερο και με τις δύο αυτές ουσίες ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να θεωρούνται ως κινούμενες «βόμβες».

Όπως είναι σήμερα η νομοθεσία, αν κάποιος οδηγός εντοπιστεί στο δρόμο θετικός σε αλκοόλ ή ναρκωτικά, συλλαμβάνεται και την επόμενη αφήνεται ελεύθερος και δικαιούται να συνεχίσει να οδηγεί κανονικά μέχρι τη δίκη του. Επίσης, η κλήση για το Δικαστήριο μπορεί να του επιδοθεί μήνες μετά ή και ποτέ, αφού δεν εντοπίζεται εύκολα. Γι’ αυτό και η Τροχαία επιζητεί την αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να μπορεί να επιδίδει επί τόπου επιστολή-ειδοποίηση σε κάποιον οδηγό ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησής του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα κινείται και η διαδικασία ποινικής του δίωξης. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μια άμεση επίπτωση σε έναν οδηγό που οδηγεί κάτω από απαράδεκτες συνθήκες και από την άλλη θα γλιτώνει η Τροχαία γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές φορές είναι και ατέρμονες.

Σημειώνεται ότι κατά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, είχαμε 11 νεκρούς οι οποίοι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλης ή και ναρκωτικών, ή και τα δύο μαζί. Η Τροχαία το 2025 είχε προβεί μέχρι και τον Οκτώβριο, σε 3.226 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου αλκοόλης και 869 καταγγελίες για οδηγούς θετικούς σε νάρκοτεστ, αριθμοί αρκετά μεγάλοι για τη χώρα μας.

Στο μεταξύ, με τέσσερις νεκρούς περισσότερους σε σύγκριση με το 2024, έφυγε το 2025. Η ανοδική πορεία που άρχισε μετά την πρωτοφανή μείωση των νεκρών στους δρόμους που καταγράφηκε το 2023 με 34 νεκρούς σε 32 οδικές συγκρούσεις, συνεχίστηκε και στο έτος που μόλις αποχαιρετήσαμε. Συγκεκριμένα, το ’25 σκοτώθηκαν 45 άνθρωποι σε ισάριθμες τροχαίες οδικές συγκρούσεις σε σχέση με 41 το 2024. Βαρύ φόρο αίματος πληρώνουν οι μοτοσικλετιστές, αφού από τους 45 νεκρούς οι 16 ήταν οδηγοί ή επιβάτες μοτοσικλέτας, ένας νεκρός ήταν οδηγός μοτοποδηλάτου, άλλοι τρεις νεκροί ήταν ποδηλάτες, ενώ είχαμε και εννέα πεζούς θύματα τροχαίων. Το 2025 είχαμε 13 νεκρούς οδηγούς αυτοκινήτων και τρεις νεκρούς επιβάτες αυτοκινήτων. Επίσης, οι 16 από τους 45 νεκρούς, ήταν νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Όσον αφορά στις αιτίες, πρώτη παραμένει η απρόσεκτη και αμελής οδήγηση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κινητό. Συνολικά, το 2025 είχαμε 11 νεκρούς λόγω απρόσεκτης οδήγησης/ απόσπασης προσοχής, 11 νεκρούς υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών κι έξι νεκρούς λόγω μη τήρησης αριστερής πλευράς του δρόμου. Είχαμε, επίσης, αρκετές σοβαρές οδικές συγκρούσεις και δύο νεκρούς λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Από τα 45 θύματα σε τροχαία, τα 28 ήταν Ελληνοκύπριοι και οι 17 αλλοδαποί, 11 εκ των οποίων προέρχονταν από τρίτες χώρες κι οι έξι από ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η πιο κρίσιμη μέρα για να συμβεί ένα σοβαρό ή θανατηφόρο τροχαίο είναι το Σάββατο και ακολουθεί η Παρασκευή, ημέρες που ο κόσμος κινείται στους δρόμους προκειμένου να διασκεδάσει ή να επισκεφθεί κάποιον δικό του ή φίλο. Δέκα από τους 45 νεκρούς το ’25 σκοτώθηκαν μεταξύ των ωρών 8 το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα.