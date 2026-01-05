Ολοκληρώθηκε η πρώτη δόση εμβολιασμού σε περίπου 65.000 βοοειδή στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναχαίτισης του αφθώδους πυρετού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκοκυπριακής «ένωσης κτηνιάτρων», περίπου 30 συνεργεία ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εντός της εβδομάδας, ενώ η χορήγηση της δεύτερης δόσης προγραμματίζεται να ξεκινήσει σε 21-30 ημέρες.

Η «ένωση κτηνιάτρων» ανέφερε ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το «αρμόδιο υπουργείο» και το «τμήμα κτηνιατρικής», μετά τον εντοπισμό κρούσματος τον Δεκέμβριο σε κτηνοτροφική μονάδα, είναι δεσμευτικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες θα φέρουν νομική ευθύνη, τονίζοντας την ανάγκη να ακολουθήσει άμεσα ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων για την αποφυγή διασποράς του ιού.

Στην ανακοίνωση καταγράφονται ωστόσο καταγγελίες για πλημμελή εφαρμογή των μέτρων από «τοπικές αρχές», με αναφορές σε σημεία απολύμανσης που υπολειτουργούν, στερούνται προσωπικού ή απολυμαντικών υλικών. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την εισαγωγή γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού –ειδικά μεταχειρισμένων– από την Τουρκία, όπου η νόσος παρουσιάζει έξαρση. Οι Τ/κ κτηνίατροι κάλεσαν τις «αρχές» να εφαρμόσουν αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εισόδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για περιορισμό εμπορικών δραστηριοτήτων αν κριθεί απαραίτητο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.