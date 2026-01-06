Σε πλήρη ανάπτυξη είναι τα έργα για την μετατροπή της παλιάς Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου σε Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Το διατηρητέο κτήριο που στέγαζε μέχρι πριν μερικά χρόνια τον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό επί της κεντρικής πλατείας Κένεντι και ο περιβάλλοντας χώρος που έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε εργοτάξιο, μορφοποιούνται σιγά-σιγά στο τελικό τους σχήμα και οι χιλιάδες διακινούμενοι από την κεντρικότερη περιοχή της πόλης βλέπουν πια τα έργα ανάπλασης και μετατροπής τους να οδεύουν προς το τέλος.

Οι εργασίες είναι δαπάνης σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο διαρκεί συνολικά 15 μήνες και περιλαμβάνει ανάπλαση των εξωτερικών χώρων εμβαδού 18.000τ.μ. και τη συντήρηση και μετατροπή του διατηρητέου κτηρίου του πρώην κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού, εμβαδού 950τ.μ. Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδική μουσειολογική μελέτη από ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Με την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, επιχειρείται και η σύνδεση του αστικού περιβάλλοντος με την ιστορία της πόλης, μέσα από μια περιπατητική διαδρομή που θα ξεκινά από τα βόρεια του υπό διαμόρφωση χώρου όπου βρίσκεται το Πάρκο Γενοκτονίας των Αρμενίων και μια χαλαρή διαδρομή με υπέργειες και ισόγειες διαβάσεις μέσα σε χώρους με πλούσια βλάστηση. Ο επισκέπτης θα φθάνει στην αστική πλατεία βόρεια του κτηρίου, που θα περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, χώρους καθιστικούς και χώρους υγιεινής.

Από εκεί, ο επισκέπτης θα εισέρχεται στον μουσειακό χώρο, μέσα από ένα σύγχρονο κτήριο, όπου θα γνωρίζει την ιστορία της Πάφου από το 332 π.Χ. μέχρι τα νεότερα χρόνια. Η περιήγηση αυτή θα γίνεται τόσο μέσα από εκθέματα που συγκεντρώνονται ήδη, όσο και μέσα από ψηφιακή περιήγηση.

Στο Κέντρο συγκεντρώνονται ήδη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, μετά από σχετική έκκληση του Δήμου Πάφου προς τους πολίτες που κατέχουν γραπτά τεκμήρια για ιστορικά ορόσημα της πόλης, πολλά ντοκουμέντα εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα στους πλείστους. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι από τη δημοσιοποίηση του έργου και το δημόσιο κάλεσμα της δημοτικής Αρχής προς όσους έχουν ιστορικά τεκμήρια να τα δώσουν στο ίδρυμα, έχουν περιέλθει ήδη στην κατοχή των αρμοδίων ένας σημαντικός αριθμός τεκμηρίων και ντοκουμέντων από ταραγμένες εποχές της ιστορίας της πόλης που χαρακτηρίζονται μείζονος σημασίας.

Η συγκέντρωση και έκθεση κειμηλίων από γεγονότα και περιόδους που αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία της Πάφου, αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη των εμπνευστών του έργου και αναδεικνύεται ήδη σε μια πτυχή για την οποία από την πρώτη στιγμή επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον από δημότες και οργανωμένα σύνολα της Πάφου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την πρώτη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάφου με την οποία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για να παραδώσουν οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστορία της πόλης, ακολούθησε ένα ικανοποιητικό σε πρώτη φάση ενδιαφέρον πολλών για να συνδράμουν, γεγονός που καθιστά το έργο κτήμα της κοινωνίας των πολιτών πριν καν δημιουργηθεί επί της ουσίας.