Αδειάζει τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού η επίτροπος Διοικήσεως, Μαρία Σστυλιανού Λοττίδη, για την μη προαγωγή υπαλλήλου με αναπηρία, ο οποίος είναι τρίτεκνος υποδεικνύοντας την χωρίς καθυστέρηση επέμβαση για την εν λόγω στρέβλωση.

Με επιστολή της τον περασμένο μήνα προς τον γενικό διευθυντή του ΕΟΑ, Σωκράτη Μεταξά, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνεία. Το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου που έχει εξασφαλίσει ο «Φ» αναφέρει ρητά πως ο παραπονούμενος πρέπει αμέσως να αποκατασταθεί.

Στην κατακλείδα της επιστολής σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο ΕΟΑ να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση προαγωγή του παραπονούμενου σε ωρομίσθιο τεχνίτη ως υπεράριθμού, έναντι υφιστάμενης κενής θέσης. Αναμένεται, δε, ότι ο ΕΟΑ Λεμεσού θα τροχιοδρομήσει άμεσα τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της πιο πάνω σύστασης μου και να ενημερώσει σχετικά το Γραφείο μου».

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο κ. Μεταξάς, είχε συνάντηση στο γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως στις 10 Δεκεμβρίου. Στη συνάντηση υπήρξε συζήτηση/διαβούλευση για να δοθεί λύση στο ζήτημα του επηρεαζόμενου υπαλλήλου.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του κ. Μεταξά από το γραφείο της επιτρόπου στάλθηκε η προαναφερθείσα επιστολή που φέρει την ίδια ακριβώς ημερομηνία (10/12). Αυτό σημαίνει ότι μετά τη μελέτη της υπόθεσης από το γραφείο της επιτρόπου και πριν την συνάντηση με τον κ. Μεταξά είχε διαμορφωθεί ήδη η θέση πως παραβιάζονταν τα δικαιώματα του υπαλλήλου με την αναπηρία.

Η υπόθεση είχε καταγγελθεί από τον ίδιο τον επηρεαζόμενο μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Καραπατάκη, ο οποίος είχε επικαλεστεί αριθμό νομικών επιχειρημάτων για να καταδείξει ότι έγινε δυσμενής διάκριση λόγω της αναπηρίας του εντολέα του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιστολή του περασμένου μήνα που φέρει την υπογραφή της επιτρόπου Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη νομοθεσία για την παραγνώριση του εργασιακού δικαιώματος του παραπονούμενου.

Μεταφέρουμε αυτούσιο το περιεχόμενο σε σχέση με το επίμαχο νομικό σημείο: «Στο πλαίσιο, δε, της προαναφερθείσας συνάντησης, κατά την οποία δεν αμφισβητήθηκε ότι ο κ. … είναι άτομο με αναπηρίες, εξού και μέχρι σήμερα του έχουν παρασχεθεί εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας του, αναζητήθηκε η εξεύρεση κοινής συνισταμένης για την άρση της εις βάρος του διακριτικής μεταχείρισης.

Επί του προκειμένου, σημειώνεται ότι όπως διαφάνηκε, εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον, ο λόγος μη προαγωγής του κ. … είναι αποκλειστικά και μόνο το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, το οποίο τον έχει καταστήσει άτομο με αναπηρία, γεγονός που συνιστά, βάσει και του άρθρου 6 περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επιτρόπος) Νόμο του 2004 [Ν.42(Ι)/2004], απαγορευμένη διάκριση.

Ειδικότερα, στο εδάφιο (2)(α) του άρθρου 6, αναφέρεται ρητώς ότι απαγορευμένη με νόμο διάκριση δύναται, μεταξύ άλλων, να αφορά στους όρους πρόσβασης, πρόσληψης, προαγωγής, και τα κριτήρια επιλογής σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, και εργασία.

Επισημαίνεται, δε, συναφώς, ότι βάσει του άρθρου 21(α) του Ν.42(Ι)/2004, ο Επίτροπος υπό την αρμοδιότητα του ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, δύναται όπως, όταν διαπιστώσει, κατόπιν διερεύνησης παραπόνου, ότι υπήρξε μεταχείριση που συνιστά απαγορευμένη, βάσει του άρθρου 6 του Νόμου, διάκριση, (…) να προβεί σε σύσταση προς το δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στο εύρημά του, να πάρει σε καθορισμένη στη σύσταση προθεσμία συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που υποδεικνύει στη σύσταση, τα οποία θα αποτρέπουν μελλοντικά επανάληψη μεταχείρισης ή συμπεριφοράς όπως εκείνης του ευρήματος έναντι του προσώπου ή της ομάδας προσώπων που υπέβαλε το παράπονο και προσώπων που βρίσκονται, ή δυνατόν να τεθούν σε όμοια με αυτούς θέση έναντι του πιο πάνω προσώπου που αναφέρεται στο εύρημα…».

Ο παραπονούμενος ήταν λειτουργός του πρώην Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού που πλέον υπάγεται στον ΕΟΑ και τον περασμένο Οκτώβριο είχε υποβάλει καταγγελία μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Καραπατάκη. Ο τελευταίος, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» (16/10/25), είχε επισημάνει ότι ενώ ωρομίσθιοι εργάτες που είχαν εργοδοτηθεί την ίδια περίοδο και με το ίδιο καθεστώς με τον πελάτη του, έλαβαν προαγωγή, εν αντιθέσει με τον πελάτη του. Υποστήριξε ότι είχε παραγνωριστεί λόγω της αναπηρίας του που προέκυψε μετά την εργοδότησή του (εγχείρηση στον σπόνδυλο). Ο κ. Καραπατάκης επεσήμαινε ότι παρά την αναπηρία του εντολέα του, αυτός συνεχίζει να εκτελεί καθήκοντά από διαφορετικό πόστο με αφοσίωση και ανταποκρινόμενος σε ό,τι του ανατεθεί.

Εξηγούσε πως δεν είναι καθηλωμένος σε τροχοκάθισμα και αντιθέτως μεταβαίνει μόνος του στο χώρο εργασίας του οδηγώντας αυτοκίνητο, ενώ μετακινείται με τα πόδια. Ο δικηγόρος Γιώργος Καραπατάκης έκανε λόγο για «απαγορευμένη διάκριση» που «βοά». Επικαλείτο εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες, τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, αλλά και την πρακτική που ακολουθείται σε Αστυνομία Κύπρου και Εθνική Φρουρά.