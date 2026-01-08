Ο Μητροπολίτης Τυχικός σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της Εκκλησίας της Κύπρου αναφορά, προειδοποιεί την Ιερά Σύνοδο ότι θα την σύρει, όχι μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η προσφυγή στα δύο Δικαστήρια θα γίνει με σκοπό να προσβάλει την απόφαση της ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου (επικυρώθηκε και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο) να τον κηρύξει έκπτωτο από το θρόνο της Πάφου.

Τα πιο πάνω πηγάζουν από επιστολή (την έφερε στο φως το Pafos Press) την οποίαν απέστειλε ο κ. Τυχικός στα μέλη της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Με την ίδια επιστολή, ο κ. Τυχικός απαιτεί από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο να αναβάλει τη διαδικασία πλήρωσης του θρόνου της Πάφου θεωρώντας προφανώς πως δεν τελεί σε χηρεία. Η προσπάθεια επαναφοράς του στο θρόνο αποτελεί και ένα από τους λόγους που προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Υποδεικνύει επίσης, πως μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιούται να λαμβάνει μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου.

Λειψή δήλωση μετανοίας από Τυχικό μάλλον δεν γίνεται αποδεκτή

Στο μεταξύ, σε δήλωση μετανοίας την οποίαν απέστειλε ο Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός στην Ιερά Σύνοδο αποφεύγει να αναφερθεί στην Μεγάλη Σύνοδο η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016 στην Κρήτη, αντίθετα με ότι του είχε ζητήσει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου, οπόταν θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα γίνει αποδεκτή.

Η δήλωση λιβέλου την οποίαν του έδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου να υπογράψει δεν τελούσε υπό διαπραγμάτευση, οπόταν η καταδίκη του θεωρείται σχεδόν βεβαία.

Συγκεκριμένα, η Ιερά Σύνοδος του είχε ζητήσει να αναγνωρίσει τα ακόλουθα με την ομολογία πίστεως του:

«Καθομολογῶ καί στέργω ἅπαντα τά παρά τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, καθώς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας (Κρήτη 2016) ἀποφανθέντα».

Ωστόσο, σε κείμενο το οποίο ο Μητροπολίτης Τυχικός απέστειλε στην Ιερά Σύνοδο στις 8 Δεκεμβρίου αναφέρει ότι:

«Αποδέχμαι πλήρως το κύρος και το πνεύμα των Αποστολικών Κανόνων και των Ιερώνν Κανόνων των επτά Οικουμενικών Συνόδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Τοπικών, όσα αποδεξάμενες εκύρωσαν δια την προστασίαν των Ορθοδόξων Δογμάτων της Εκκλησίας».

Η αναφορά στη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης θεωρείται σημαντική επειδή αυτή δεν αναγνωρίζεται από τους αποτειχιστές (με τους οποίους φέρεται να διατηρεί σχέσεις) οπόταν η μη σαφής αναφορά θεωρείται ότι τουλάχιστον αφήνει κενά και ασάφειες.

Αν ο κ. Τυχικός αναγνωρίσει ευθέως τη Σύναξη της Κρήτης, αναγνωρίζει (σύμφωνα με την ομολογία πίστεως που του πρότεινε η Εκκλησία της Κύπρου να υπογράψει) και όλα όσα έχουν αποφασιστεί από αυτήν. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στο «στέργω άπαντα τα αποφανθέντα» (τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας-Κρήτη 2016).

Στη Δήλωση πίστεως που του είχε δοθεί από την Ιερά Σύνοδο να υπογράψει, καταγράφονταν και τα εξής:

«Δηλῶ σεβασμόν, εἰς τάς πανορθοδόξως ἰσχύουσας σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί εἰς τούς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί τούτοις δηλώνω ἀπεριφράστως ὑπακοήν εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποδέχομαι καί θά τηρῶ πάντα τά πανορθοδόξως κρατοῦντα τά ἀφορῶντα εἰς τήν ἱεράν Παράδοσιν, κυρίως δέ ἀποκηρύττω τόν ἀποτειχισμόν καί τούς ἀποτειχιστάς καθώς καί τά καινοτομηθέντα παρ’ αὐτῶν περί τῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ἤθους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Με το κείμενο του λιβέλου που του ζήτησε η Σύνοδος να υπογράψει δηλώνει απερίφραστα υπακοή στις αποφάσεις τη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα, αποδέχεται και θα τηρεί όσα ισχύουν πανορθόδοξα και αφορούν την ιερά παράδοση. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ο κ. Τυχικός αποκηρύττει τον αποτειχισμό και τους αποτειχιστές καθώς και τις θέσεις που αυτοί εκφράζουν σχετικά με τους ιερούς κανόνες και το ήθος της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο κ. Τυχικός διαβεβαιώνει επίσης πως αποδέχεται πλήρως τους Αποστολικούς Κανόνες, τους Ιερούς Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, καθώς και τα δόγματα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Απορρίπτε, εξάλλου, κάθε σύνδεση του προσώπου του με αιρετικές ή σχισματικές πρακτικές.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα ζητήματα πίστεως και ενότητας κρίνονται διαχρονικά μόνο συνοδικά και όχι μονομερώς.

Ζητά εξάλλου ακύρωση της διαδικασίας πλήρωσης του θρόνου της Πάφου σε περίπτωση κατά την οποία δικαιωθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου προσφεύγει.