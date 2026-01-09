Σε μείζον πολιτικό και θεσμικό ζήτημα εξελίσσεται η υπόθεση της παράνομης εκτροπής νερού του ποταμού Κούρρη στην Τριμίκλινη, με τη βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, να εξαπολύει πυρά κατά της Νομικής Υπηρεσίας για συστηματική αδράνεια.

Η παρέμβαση της κ. Χαραλαμπίδου έρχεται ως συνέχεια των αποκαλυπτικών απαντήσεων του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, στον «Φ», οι οποίες φέρνουν στο φως μια αλυσίδα κυβερνητικών ενεργειών που προσκρούουν, όπως καταγγέλλεται, σε έναν τοίχο σιωπής από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, η εκτελεστική εξουσία φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα διοικητικά περιθώρια, με τις υποθέσεις να λιμνάζουν πλέον στη Νομική Υπηρεσία:

Σεπτέμβριος 2024: Το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε επιστολή για άσκηση ποινικής δίωξης μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμόρφωσης των επεμβασιών. Καμία ενημέρωση δεν έχει ληφθεί έκτοτε.

Νοέμβριος 2023: Το Τμήμα Πολεοδομίας ζήτησε τη λήψη δικαστικών μέτρων για παράνομες κατασκευές σε ζώνες προστασίας.

2022: Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού είχε διαβιβάσει έκθεση πταίσματος για παράνομες οικοδομές, χωρίς αποτέλεσμα.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Χαραλαμπίδου έκανε λόγο για «επιλεκτική αδράνεια», σημειώνοντας πως όλα σταματούν στη Νομική Υπηρεσία. Η βουλευτής υπενθύμισε το πρόσφατο πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς (19/12/2025), το οποίο καταλογίζει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε τρία πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και ο πρώην υπουργός Γεωργίας, Νίκος Κουγιάλης.

Σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε χθες, η κ. Χαραλαμπίδου ζητά από τον Κωνσταντίνο Ιωάννου ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι συνέβη στην κρίσιμη σύσκεψη του Οκτωβρίου 2024 στη Νομική Υπηρεσία, παρουσία και της υπουργού Γεωργίας.

«Παρακαλώ λοιπόν όπως μας ενημερώσετε, τι αποφάσεις λήφθηκαν τον Οκτώβριο του 2024 κατά τη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νομική Υπηρεσία στην παρουσία σας και της υπουργού Γεωργίας, τι ενέργειες έγιναν έκτοτε από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας και πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε το όλο ζήτημα προς αποκατάσταση της νομιμότητας και της υπεράσπισης του κράτους δικαίου, μετά και από την έκδοση του πορίσματος της Αρχής Κατά της Διαφθοράς».

«Έχετε εξαντλήσει όλα τα νομικά εργαλεία για να επιβάλετε την άρση των παρανομιών ή όλα πλέον εξαρτώνται από τη βούληση της Νομικής Υπηρεσίας;» διερωτάται η βουλευτής, θέτοντας τον Υπουργό προ των ευθυνών του για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου.