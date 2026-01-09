Η εταιρεία Remedica διευκρινίζει ότι ο ιδιοκτήτης της LetterOne δεν τελεί υπό το καθεστώς κυρώσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η LetterOne είναι πλήρως διαχωρισμένη από τους μετόχους της που υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ οι μετοχικές συμμετοχές των εν λόγω ατόμων είναι δεσμευμένες, τα άτομα αυτά δεν ασκούν καμία επιρροή ούτε αποκομίζουν οποιοδήποτε όφελος από τη LetterOne, και η LetterOne δεν τους εκπροσωπεί ούτε ενεργεί εξ ονόματός τους.

Ακόμα, υπογραμμίζει ότι ούτε η LetterOne ούτε η Remedica έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε πολιτικές δωρεές προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η Remedica έχει λάβει γνώση ενός βίντεο που κυκλοφορεί στα Mέσα Eνημέρωσης σχετικά με τον ιδιοκτήτη της LetterOne και επιθυμεί να προβεί σε δύο δηλώσεις.

Πρώτον, η LetterOne δεν τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων και είναι πλήρως διαχωρισμένη από τους μετόχους της που υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι μετοχικές συμμετοχές των εν λόγω ατόμων είναι δεσμευμένες, τα άτομα αυτά δεν ασκούν καμία επιρροή ούτε αποκομίζουν οποιοδήποτε όφελος από τη LetterOne, και η LetterOne δεν τους εκπροσωπεί ούτε ενεργεί εξ ονόματός τους.

Δεύτερον, ούτε η LetterOne ούτε η Remedica έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε πολιτικές δωρεές προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Η LetterOne ανταποκρίθηκε σε δημόσια έκκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, οι οποίες επηρέασαν και μέλη του προσωπικού της Remedica. Τον Ιούλιο του 2025 η LetterOne προέβη σε δωρεά ύψους 75.000 ευρώ στον επίσημο Λογαριασμό Στήριξης Πυρκαγιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα.»