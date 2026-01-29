Διψήφιο αριθμό αιτήσεων για να λάβει ειδική άδεια και να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα έχει υποβάλει ο Γιώργος Λακκοτρύπης εντός των επόμενων δύο ετών (Ιούλιος 2020- Ιούλιος 2022) από την ημέρα ολοκλήρωσης της θητείας του σε υπουργική θέση.

Αυτό προκύπτει μέσα από τον χθεσινό κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά κι από πληροφορίες που έχει λάβει ο «Φ» στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών τέθηκε υπό το μικροσκόπιο το έργο της καθορισμένης από το Νόμο τριμελούς επιτροπής που καλείται να εξετάσει αιτήματα πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων και υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίοι μεταπηδούν στον ιδιωτικό τομέα. Ο Νόμος υποχρεώνει αμφότερους, όπως λάβουν άδεια για να εργοδοτηθούν σε ιδιωτικό οργανισμό εντός των δύο χρόνων που ακολουθούν της αποχώρησής τους από το δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, μοιραία βρέθηκε στο επίκεντρο η περίπτωση του Γιώργου Λακκοτρύπη. Η δημοσιοποίηση του γνωστού βίντεο (8/1) με το οποίο επιχειρείται να παρουσιαστεί μηχανισμός διαφθοράς στο Προεδρικό ήγειρε ζητήματα που αφορούν την εργοδότηση του πρώην υπουργού Ενέργειας σε ιδιωτικούς οργανισμούς. Θυμίζουμε ότι ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να έλαβε αντιμισθία €15.000 για συνεργασία τριών μηνών από μια εταιρεία με την επωνυμία «Stratix Wealth» που ενδιαφερόταν να επενδύσει στον τομέα της Ενέργειας (€150 εκατ.).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγέρθηκαν σχετικά ερωτήματα για τον κ. Λακκοτρύπη από βουλευτές-μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Μάλιστα, κατόπιν πρωτοβουλίας της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου έγιναν διευθετήσεις ώστε να της διαβιβαστούν στοιχεία που κατατίθενται στην Βουλή από την εν λόγω επιτροπή και τα οποία αφορούσαν τον επίμαχο χρόνο, δηλαδή, τη διετία που ακολούθησε της αποχώρησης του κ. Λακκοτρύπη.

Όταν κατά τη συνεδρίαση διαβιβάστηκε ο φάκελος στην κ. Χαραλαμπίδου και τον άνοιξε την ίδια στιγμή, εκδήλωσε έκπληξη και ζήτησε από τον συνάδελφό της, πρόεδρο της Θεσμών, Δημήτρη Δημητρίου, όπως η συνέχεια της συνεδρίασης διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη το καθεστώς εμπιστευτικότητας στη διαχείριση σχετικών δεδομένων, στη βάση της νομοθεσίας. Όπερ και εγένετο.

Οκτώ αιτήματα

Κατά την κλειστή συνεδρίαση, όπως πληροφορείται ο «Φ», σχολιάστηκε μεταξύ των βουλευτών πως τα διαθέσιμα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην κ. Χαραλαμπίδου τον εμφανίζουν να έχει κάνει τουλάχιστον οκτώ αιτήματα σε ένα βάθος χρόνου εννέα μηνών για συνεργασία με ιδιωτικούς οργανισμούς.

Πηγή πληροφόρησης της εφημερίδας μας, ωστόσο, επικαλείται στοιχεία τα οποία δείχνουν πως ο αριθμός των αιτήσεων εντός της διετίας μεταξύ 10 Ιουλίου του 2020, που αποχώρησε από το Υπουργείο ο κ. Λακκοτρύπης, μέχρι και το ίδιο χρονικό σημείο του 2022 που είχε υποχρέωση να παίρνει άδεια από την ειδική τριμελή επιτροπή, ήταν διψήφιος.

Βάσει των στοιχείων φαίνεται πως η τριμελής επιτροπή αποτεινόταν στο Υπουργείο Ενέργειας, προκειμένου να λάβει υπόψιν τις θέσεις του, πριν εγκρίνει τα αιτήματα του κ. Λακκοτρύπη.

Αυτές οι αιτήσεις που έκανε ο κ. Λακκοτρύπης αποσκοπούσαν στο να λάβει άδεια είτε για τη συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών είτε για συνεργασία του με αυτές και ειδικότερα παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε, επρόκειτο να δοθούν σε όλους τους βουλευτές-μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Κι αυτό προκειμένου να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος και για τις αποφάσεις της τριμελούς επιτροπής, αλλά και κατά πόσον ο κ. Λακκοτρύπης πρόσφερε υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καθήκοντα, τα οποία ασκούσε ως υπουργός.

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μια από τις άδειες που ζήτησε και έλαβε ο κ. Λακκοτρύπης αφορούν την εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.». Ο εν λόγω ιδιωτικός οργανισμός τον Ιούλιο του 2021 αποφάσισε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, την τοποθέτηση του κ. Λακκοτρύπη στο διοικητικό του συμβούλιο, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Αυτό που έχει σημασία να διαπιστωθεί είναι κατά πόσον οι εταιρείες στις οποίες συμμετείχε ο κ. Λακκοτρύπης έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της Ενέργειας και αν η τριμελής επιτροπή εξέταζε με τη δέουσα επιμέλεια τα αιτήματα πριν τα εγκρίνει.

Ο Νόμος στις πρόνοιες του οποίου υπόκειται ένας πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος ή λειτουργός του δημοσίου που θέλει να μεταπηδήσει στον ιδιωτικό τομέα είναι «Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

Αποσκοπεί στη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και μεταξύ άλλων στον αποκλεισμό ενδεχομένου από κάποιον αξιωματούχο να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα με την προοπτική να επωφεληθεί μελλοντικά.

Αδύνατος ο έλεγχος της τριμελούς επιτροπής

Στη χθεσινή συνεδρίαση ο έλεγχος της παρούσας διοικητικής σύνθεσης της ανεξάρτητης ειδικής τριμελούς επιτροπής που εξετάζει σχετικά αιτήματα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατος. Ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούλιο του 2024 και κατ’ επέκταση δεν είχε συμμετοχή στις επίμαχες αποφάσεις. Επιπλέον, η εισαγγελέας της Δημοκρατίας και πρόεδρος της επιτροπής, Γιάννα Χατζηχάννα, δήλωσε σε αρκετές περιπτώσεις κώλυμα να απαντήσει σε ερωτήματα βουλευτών, επικαλούμενη την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης του οπτικού υλικού και το γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης του ανακριτικού έργου σε περίπτωση που αποκαλύψει στοιχεία.

Στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών κατατέθηκε συνοπτικός κατάλογος με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το 2019 μέχρι και σήμερα. Σ’ αυτόν αποτυπώνεται πόσα εγκρίθηκαν άνευ όρων, πόσα εγκρίθηκαν με όρους και πόσα απορρίφθηκαν. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αιτημάτων υποβλήθηκε το 2023. Συγκεκριμένα έγιναν 45 αιτήσεις, εγκρίθηκαν άνευ όρων οι 22, εγκρίθηκαν με όρους οι 20 και απορρίφθηκαν 3.

Πρόταση Νόμου

Ο βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης, γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει πρόταση Νόμου για τη βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας, ώστε να κλείσουν τα όποια «παραθυράκια» και να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος έλεγχος των αξιωματούχων και των λειτουργών του δημοσίου που θέλουν να μεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τομέα.

Κλήθηκε να δώσει στοιχεία στον ΦΠΑ

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που έφερε στην επιφάνεια την συνεργασία του κ. Λακκοτρύπη με τη «Stratix Wealth» και την αντιμισθία που έλαβε για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σ’ αυτήν, το Τμήμα Φορολογίας εξετάζει το θέμα. Πληροφορίες που δημοσίευσε χθες ή εφημερίδα «Πολίτης» αναφέρουν πως εξετάζεται κατά πόσον προκύπτουν σχετικές υποχρεώσεις του πρώην υπουργού και οι οποίες ενδεχομένως να αφορούν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Πληροφορίες του «Φ» επιβεβαιώνουν ότι θα ελεγχθεί για τον ΦΠΑ. Πηγή πληροφόρησής μας, μάς ανέφερε πως για το θέμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός των επόμενων 24ωρων μεταξύ του κ. Λακκοτρύπη και αρμόδιων λειτουργών, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη περίπτωση που αφορά οποιονδήποτε ελεγχόμενο πολίτη

Απαρέσκεια επιτροπής Θεσμών

Όπως έγινε γνωστό στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, δεν μπορεί να διαβιβάσει στοιχεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών για το ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Κι αυτό κατόπιν γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών που εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση. Ως γνωστό το θέμα ελέγχου του ταμείου ήρθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση του περιβόητου βίντεο, το οποίο άφησε σκιές ως προς τους δωρητές των εκδηλώσεων του Προεδρικού και τις βλέψεις τους για εξυπηρετήσεις. Στην σχετική ανακοίνωση πέραν από δυσαρέσκεια για την εξέλιξη γίνεται επίκληση στη νομοθεσία, στη βάση της οποίας θα έπρεπε να διαβιβαστούν τα στοιχεία.

Εξάλλου, ο βουλευτής Νίκος Γεωργίου καταθέτει πρόταση Νόμου με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας του ταμείου του Φορέα. Η πρόταση Νόμου αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση μηχανισμών διαφάνειας και μεταξύ άλλων προνοεί όπως ο δωρητής δίνει εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση για δημοσιοποίηση του ονόματός του και του ποσού που χορηγεί. Σε αντίθετη περίπτωση η εισφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή, με βάση την πρόταση Νόμου. Προνοείται, ακόμη, όπως η επιτροπή διαχείρισης του ταμείου του Φορέα δημοσιοποιεί όσες δωρεές υπερβαίνουν τα €500.