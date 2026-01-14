Ο Γιώργος Λακκοτρύπης πληρωνόταν επί τρεις μήνες, σύνολο €15.000, ταξίδευε σε Ολλανδία και Βρετανία, πληρωμένα όλα -ξενοδοχεία, φαγητά, ποτά- ώστε να συμπληρωθεί το παζλ του βίντεο.

Κάποιος δικηγόρος του γνώρισε έναν τύπο, Florin Georghiou ψέματα – αλήθεια, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος μιας ολλανδικής εταιρείας, κάποιας «Stratix Wealth», που σήμερα είναι ανύπαρκτη, η οποία ενδιαφερόταν είπε, για να επενδύσει στην Κύπρο €150 εκατομμύρια στην ενέργεια. Πληρώθηκε όσα συμφώνησε ο κ. Λακκοτρύπης, πήγε και δύο ταξίδια στο Άμστερνταμ και ένα στο Λονδίνο, όλα πληρωμένα από την ανύπαρκτη εταιρεία, έδωσε και κάμποσες συμβουλές για την επένδυση στην ενέργεια, πούλησε μια χαρά και τη σχέση του με τον Πρόεδρο και με τον Χαραλάμπους και τώρα διερωτάται μάλλον πώς την έπαθε έτσι.

Εμείς, όμως, διερωτόμαστε, ποιος πιστεύει ότι αυτή η ιστορία είναι μια δημοσιογραφική δουλειά; Εργαζόταν μυστικά ένας δημοσιογράφος επί τρεις μήνες, πλήρωνε τον Λακκοτρύπη €5.000 τον μήνα, πλήρωνε άλλα τόσα για να ταξιδεύει να συναντιούνται μέχρι να μπορέσει να βγάλει στη φόρα το σκάνδαλο με το βίντεο; Και τι κέρδισε; Διεθνή αναγνώριση; Μα, αφού είναι ανώνυμος όποιος το έκανε;

Δεν ξέρω τι θα βγάλουν οι έρευνες, αλλά μυρίζει από μακριά ότι πρόκειται για μια στημένη επιχείρηση από ανθρώπους (μην πω από κράτος), που διαθέτουν χρήμα και μέσα για να στήσουν τόσο μεγάλη δουλειά. Μέσα σε τρεις μήνες ώστε να μαζευτεί το υλικό και να εμφανιστεί μόλις η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ, μόλις υποσχέθηκε στον Ζελένσκι συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία και ειδικά, μόλις αναβάθμισε τη θέση της στην ευρωπαϊκή σκηνή και τον κομβικό ρόλο της στην περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο, μην γελιόμαστε. Ετοίμαζαν το υλικό επί τρεις μήνες για να εμφανιστεί τώρα. Και όχι για να πλήξουν τον Λακκοτρύπη ή τον Χαραλάμπους ή την Φιλίππα. Για να πλήξουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε ξέρω αν θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αλλά θα αποσύρω τον ισχυρισμό μου αν μου εξηγήσει κάποιος τι κέρδισαν όσοι δούλεψαν τόσον καιρό (ξένοι, διότι αν ήταν Κύπριοι, δεν θα ρωτούσα) για να ετοιμάσουν την παγίδα με τις βιντεογραφημένες συνομιλίες.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι βέβαια το περιεχόμενο του βίντεο, που είναι άσχετο με τους σκοπούς όσους το έστησαν. Το περιεχόμενο παραπέμπει σε παραβιάσεις νομοθεσιών και σε ανηθικότητες, που αυτή τη στιγμή είναι υπό διερεύνηση. Ελπίζουμε αυτές να μην σκεπαστούν από όσα είπα πιο πάνω και να αποδοθούν όλα στον «υβριδικό πόλεμο» για να σκεπαστούν. Τόσο για τον κ. Λακκοτρύπη, που φυσικά ενεργούσε ως ιδιώτης -ένας πρώην υπουργός ποτέ δεν είναι εντελώς ιδιώτης όταν ασχολείται με κρατικές δουλειές- όσο και για τους ανθρώπους του προεδρικού.

Ακόμα και για όσα δεν φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση πρέπει να δοθούν απαντήσεις, αν θέλει το προεδρικό να καθαρίσει την όποια λάσπη. Για παράδειγμα, ο κ. Λακκοτρύπης ως πρώην υπουργός Ενέργειας είχε άδεια από την αρμόδια Αρχή για να ασχολείται επαγγελματικά με αυτό τον τομέα;

Ή, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου καθηκόντως ή παράτυπα ασχολείτο με την προσέλκυση επενδυτών, παρακάμπτοντας και τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου (CIPA) και την υπηρεσία υποστήριξης επιχειρήσεων και επενδυτών (BFU) του Υπουργείου Ενέργειας; Και μάλλον επί τούτου είχε την έγκριση του ίδιου του Προέδρου, ο οποίος στην πρώτη του δήλωση την περασμένη Παρασκευή είπε ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω».

Δηλαδή, την έκανε την προσπάθεια εκ μέρους του ο διευθυντής του γραφείου του. Τον CIPA γιατί τον έχουμε, όμως; Το ερώτημα βέβαια είναι άλλο: Είναι με την έγκριση του Προέδρου, που έλεγε στους επενδυτές ο κ. Χαραλάμπους ότι αν βρουν δυσκολίες με τις αιτήσεις τους να τον πάρουν τηλέφωνο για να κάνει παρέμβαση;