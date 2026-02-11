Στοιχεία για τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη και τις άδειες που έλαβε εντός των δυο χρόνων από την ημέρα που παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο του υπουργού, ζήτησε ο Ανδρέας Πασχαλίδης.

Αυτό προκύπτει από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών και ερωτήματα που υπέβαλε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Ο κ. Πασχαλίδης έχει διοριστεί ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του βίντεο που προβλήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου από άγνωστο λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αφήγημα περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Στο εν λόγω οπτικό υλικό παρουσιάζονται συνομιλίες του κ. Λακκοτρύπη. Ο τελευταίος είχε συνάψει συνεργασία με την εταιρεία-φάντασμα «Stratix Wealth» για να της προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου στον τομέα της ενέργειας. Συνομιλούσε με φερόμενο στέλεχος της εταιρείας που είχε παρουσιαστεί με το όνομα Φλορίν Γκεοργκίου.

Μοιραία το βίντεο έφερε στο προσκήνιο το θέμα αδειοδότησης του κ. Λακκοτρύπη για να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στα δυο χρόνια που ακολούθησαν μετά την αποχώρησή του από το Υπουργείο.

Στη σημερινή συζήτηση η επικεφαλής της ειδικής επιτροπής που αδειοδοτεί αξιωματούχους που θέλουν να μεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τομέα, η εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιάννα Χατζηχάννα, απαντώντας σε αλλεπάλληλα ερωτήματα της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου, είπε πως ο ποινικός ανακριτής και η ομάδα του έχουν αποταθεί στο Σώμα του οποίου προΐσταται.

«Στο πλαίσιο της ποινικής ανάκρισης η επιτροπή ήδη έχει κληθεί να καταθέσει στοιχεία» είπε η κ. Χατζηχάννα, τονίζοντας πως δεν μπορεί να επεκταθεί επικαλούμενη την εν εξελίξει έρευνα και προφανώς τον κίνδυνο να επιμολυνθεί το ανακριτικό έργο.

Αυτό που είναι υπό εξέταση από την κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών έχει να κάνει με τις δραστηριότητες του κ. Λακκοτρύπη, με αφορμή τα όσα προβλήθηκαν στο επίμαχο βίντεο. Έχει εγερθεί ζήτημα κατά πόσο ο διψήφιος αριθμός αδειών που του δόθηκε από την αρμόδια επιτροπή για να είναι σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς, είναι ασυμβίβαστος με βάση την ιδιότητα που είχε, δηλαδή, αυτή του υπουργού Ενέργειας.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η τρύπα στον μηχανισμό ελέγχου για πρώην αξιωματούχους, οι οποίοι θέλουν να μεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τομέα. Η ειδική επιτροπή που καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει τις άδειες δεν έχει ανακριτικές εξουσίες. Βασίζεται στη σύσταση των εκάστοτε διευθυντών των υπουργείων, στα οποία εργάστηκαν οι αξιωματούχοι του δημοσίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και δυο πρώην διευθυντές του υπουργείου Ενέργειας, στο οποίο θήτευσε ως πολιτικός προϊστάμενος ο κ. Λακκοτρύπης. Ο λόγος για τον δρα Στέλιο Χειμώνα και τον Μάριο Παναγίδη.

Ο τελευταίος που κλήθηκε να χειριστεί μεγάλο αριθμό αιτημάτων για παραχώρηση άδειας στον κ. Λακκοτρύπη, απαντώντας σε ερωτήματα της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου, είπε πως υπήρχε διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων με συμμετοχή άλλων λειτουργών του υπουργείου. Δήλωσε αδυναμία να δώσει στοιχεία στη Βουλή, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους φακέλους.