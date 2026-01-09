Ποινή φυλάκισης έξι χρόνων επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 44χρονο Ελληνοκύπριο για κατοχή 2 κιλών κάνναβης τον περασμένο Απρίλιο. Πρόκειται για μια βαριά ποινή, με βάση την ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε στην κατοχή του, ωστόσο το δικαστήριο προσμέτρησε ως επιβαρυντικό παράγοντα προηγούμενη καταδίκη του για άλλη υπόθεση κατοχής κάνναβης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος σε κατηγορίες κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα άτομα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης στις 6 Απριλίου 2025, έπειτα από παρακολούθηση, εκτελέστηκε από την ΥΚΑΝ ένταλμα έρευνας σε λυόμενο υποστατικό που διατηρεί ο κατηγορούμενος στη Λάρνακα. Κατά την είσοδο των αστυνομικών 0 44χρονος έριξε μια συσκευασία ναρκωτικών από το παράθυρο και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας από αυτό. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να πάει, μακριά αφού ανακόπηκε από μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο υποστατικό εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευασία με κάνναβη. Συνολικά οι δύο συσκευασίες περιείχαν σχεδόν 2 κιλά κάνναβης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως τα ναρκωτικά του είχαν παραδοθεί για σκοπούς φύλαξης από άλλο πρόσωπο, στο οποίο είχε προσωπική υποχρέωση.

Ο κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε όπως οι προσωπικές του περιστάσεις ληφθούν υπόψη ως μετριαστικός παράγοντας. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο, ωστόσο, σημείωσε πως είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τη νομολογία, οι προσωπικές περιστάσεις σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών. Σημειώνεται πως ο 44χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε 2.5 χρόνια φυλάκιση για κατοχή κάνναβης. Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής ο Αντώνης Αντωνίου.