Ο μέσος δείκτης νοημοσύνης (IQ) ποικίλλει σημαντικά ανά τον κόσμο, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες τάσεις για τις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του worldpopulationreview, ο IQ (Intelligence Quotient) είναι ένας δείκτης που μετρά τη γνωστική ικανότητα ενός ατόμου σε σχέση με τον μέσο όρο του πληθυσμού. Αξιολογεί δεξιότητες όπως η λογική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η κατανόηση πληροφοριών.

Οι 10 πρώτες χώρες βάσει μέσου IQ είναι:

Κίνα – 107,19

Ταϊβάν – 107,10

Χονγκ Κονγκ – 107,06

Μακάου – 106,73

Νότια Κορέα – 106,43

Ιαπωνία – 106,40

Ιράν – 106,30

Σιγκαπούρη – 105,14

Ρωσία – 103,16

Μογγολία – 102,86

Σύμφωνα με την κατάταξη η Κύπρος βρίσκεται στη 56η θέση από τις συνολικά 198 χώρες, πάνω από τη Σουηδία και κάτω από τη Νορβηγία, με βαθμό μέσου IQ το 2024 στους 98.5 βαθμούς.

Εξισορροπημένες οι επιδόσεις της Ευρώπης

Παρά την κυριαρχία των ασιατικών χωρών στην κορυφή της κατάταξης με μέσους δείκτες IQ άνω του 106, όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, η εικόνα στην Ευρώπη δείχνει πιο εξισορροπημένες επιδόσεις.

Χώρες όπως η Ισπανία (102,3), η Σλοβενία (101,96), η Γαλλία (101,42) και η Φινλανδία (100,3) εμφανίζουν μέσους δείκτες λίγο πάνω από το όριο του 100, ενώ η Ελλάδα με IQ 100,07 βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής κλίμακας και στην 29η θέση παγκοσμίως.

Αντίθετα, χώρες όπως η Αλβανία (97,19) και η Βουλγαρία (97,79) καταγράφουν χαμηλότερους μέσους δείκτες, υπογραμμίζοντας τις διαφορές εντός της Ευρώπης που μπορούν να συνδέονται με διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και επενδύσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη.