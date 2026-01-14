Την πρόταση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου για εκλογή Επισκόπων και Μητροπολιτών χωρίς τη συμμετοχή πιστών, εξέτασε -μεταξύ άλλων- κατά τη σημερινή της συνεδρία η Ιερά Σύνοδος.

Σε μία απροσδόκητη εξέλιξη, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα την αναδιάρθρωση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία θα περιλαμβάνει και την εκλογική διαδικασία. Η αναδιάρθρωση του καταστατικού Χάρτη ή η εκ νέου σύνταξη αυτού από Συντακτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από Μέλη της Ιεράς Συνόδου και εξειδικευμένους Νομικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε επίσης την παράταση της τοποτηρητείας της Μητρόπολης Πάφου υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου έως ότου ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση. Γι’ αυτό, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως κάποιων μηνών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση του Αρχιεπισκόπου προνοεί τη μη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών. Αυτό σημαίνει ότι θα ετοιμάζεται κατάλογος από την Ιερά Σύνοδο και από αυτόν τα μέλη της Συνόδου θα επιλέγουν τον Επίσκοπο ή Μητροπολίτη. Όσον αφορά την εκλογή Αρχιεπισκόπου, σύμφωνα με την πρόταση, η διαδικασία παραμένει ως έχει, δηλαδή με τη συμμετοχή των πολιτών.

Άκυρες οι τελετές των καθαιρεθέντων μοναχών της μονής Οσίου Αββακούμ

Στο μεταξύ, όσον αφορά τους καθαιρεθέντες κληρικούς της Μονής Αββακούμ η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε πως οι τελετές που διοργανώνονται στο ησυχαστήριο που συστάθηκε από αυτούς αντικανονικά, θεωρούνται άκυρες και ανυπόστατες και ως εκ τούτου στους μετέχοντες δεν προσφέρεται καμία αγιαστική χάρη.