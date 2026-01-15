Ξεκίνησαν από την Δευτέρα (12/01) οι κατασκευαστικές εργασίες στον ιστορικό πυρήνα Στροβόλου. Ο Δήμαρχος Στροβόλου, μιλώντας στο philenews για την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα, ανέφερε ότι το έργο αφορά την περιοχή γύρω από τις ιστορικές εκκλησίες Παναγίας Χρυσελεούσης και Αγίου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τον κ. Σταυρινίδη, στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου ομοεπίπεδου οδοστρώματος και πεζοδρομίων, η υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και η προσθήκη νέου αγωγού όμβριων υδάτων με διπλάσια διατομή για καλύτερη διαχείριση εισροών νερού, σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, θα αναδειχθούν τα δύο ιστορικά μνημεία των εκκλησιών. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης η εγκατάσταση νέου οδικού και αστικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας και η εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων έξυπνης πόλης.

Αναφορικά με το κόστος της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου, ο κ. Σταυρινίδης ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.652.500 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά και επενδυτικά ταμεία (πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027).

Η διάρκεια των εργασιών είναι 18 μήνες και το κατασκευαστικό συμβόλαιο θα υλοποιήσει η εργοληπτική εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd.

Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και τα ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν, ο Δήμαρχος Στροβόλου διευκρίνισε ότι στόχος είναι ο ιστορικός πυρήνας να μην χρησιμοποιείται για διαμπερείς κινήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εναλλακτικές οδεύσεις μέσω λεωφόρου Στροβόλου και των οδών Ελαιώνων και Μακεδονιτίσσης.

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές, όμως, δεν θα είναι απροσπέλαστη η περιοχή του πυρήνα για τα οχήματα, καθώς οι εργασίες θα εκτελούνται σε φάσεις. Στόχος μας, σε συνεργασία με τον εργολάβο του έργου, είναι να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους και επιχειρηματίες, ενώ έχουν γίνει ενέργειες για τη χρήση κενών οικοπέδων για στάθμευση από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής», πρόσθεσε ο κ. Σταυρινίδης.

Ο κ. Σταυρινίδης ανέφερε ότι βασικοί στόχοι του έργου είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου, η μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, η εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης και η αποθάρρυνση της διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων.

«Φιλοδοξούμε ότι το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβίωση της περιοχής και την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του χώρου και της βελτίωσης των ανέσεων ζωής και εργασίας.

Όλες οι εργασίες αναβάθμισης γίνονται με πλήρη σεβασμό προς την αρχιτεκτονική κληρονομιά μας, με απώτερο σκοπό την ανάδειξή της» πρόσθεσε ο Δήμαρχος Στροβόλου.

Η ενημέρωση του Δήμου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Δήμος Στροβόλου με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, η οδός Αγίας Μαρίνας και οι οδοί περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου θα είναι κλειστές για τα οχήματα, με την πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο στους κατοίκους.

Συγκεκριμένα:

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Μαρίνας θα επιτρέπεται μόνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των επιχειρήσεων της οδού, η οποία θα λειτουργεί ως αδιέξοδο με τμηματική αποκοπή του δρόμου, κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου αποχέτευσης. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τρεις μήνες.

θα επιτρέπεται μόνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των επιχειρήσεων της οδού, η οποία θα λειτουργεί ως αδιέξοδο με τμηματική αποκοπή του δρόμου, κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου αποχέτευσης. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τρεις μήνες. Η πρόσβαση των οχημάτων θα είναι κλειστή για τις οδούς περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (δευτερεύον οδικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Ηφαίστου). Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες των σχετικών επιχειρήσεων θα μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα υποστατικά πεζοί. Το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης έναντι του ΙΝ Παναγίας Χρυσελεούσης, πίσω από τον Πολυχώρο «Ροές» και στην οδό Αρχ. Κυπριανού. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 μήνες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, η αποκομιδή των σκυβάλων για τις επηρεαζόμενες περιοχές θα γίνεται κανονικά. Για τυχόν ζητήματα, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στο 22470470.

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία του έργου στην ιστοσελίδα :

https://pirinas.strovolos.org.cy/ .

Σχετικά με το έργο, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στον τηλεφωνικό αριθμό 22470470 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pirinas@strovolos.org.cy.