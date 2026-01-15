Αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε η Αστυνομία μετά την προβολή ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 4, το οποίο περιελάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων από τους εργοδότες τους στην Αγία Νάπα καθώς και παράνομες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρει πως σε σχέση με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμόχωστου, έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα.

Επιπλέο αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο philenews πως θα γίνουν προσπάθειες να εντοπιστεί το πρόσωπο που προβαίνει στις καταγγελίες στο ντοκιμαντέρ, με στόχο να δώσει περισσότερα στοιχεία και να λάβουν συγκεκριμένη κατεύθυνση οι έρευνες. Σε αυτό το στάδιο, όπως μας αναφέρθηκε, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το βίντεο που δημοσιεύτηκε.

Επιπλέον, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζανέτου, μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο δεν απέκλεισε ότι υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα, τα οποία όπως τόνισε, δεν αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα της περιοχής. Σημείωσε πως η Αγία Νάπα είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός, με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Υπογράμμισε ότι θα υπάρξει επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης και με τον Αρχηγό Αστυνομίας, ώστε να διερευνηθεί ποιες είναι αυτές οι μεμονωμένες επιχειρήσεις που παρανομούν και να ληφθούν μέτρα.

Είπε ακόμη ότι από πλευράς του, ο Δήμος θα εντοπίσει τα ακατάλληλα υποστατικά όπου φιλοξενείται εποχικό προσωπικό, ώστε να γίνουν οι σχετικές καταγγελίες και το ζήτημα να επιλυθεί.

Υπό κάλυψη δημοσιογράφος Channel 4, ταξίδεψε στην Κύπρο στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και με κρυφές κάμερες κατέγραψε τα τεκταινόμενα στην περιοχή.

Στο ντοκιμαντέρ σημειώνει – μεταξύ άλλων – ότι ιδιοκτήτες νυχτεριών κέντρων στην Αγία Νάπα, πρότειναν και στην ίδια εργασία, με σεξουαλικά ανταλλάγματα.

Αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις, νεαρές από τη Βρετανία αμείβονται ελάχιστα, χωρίς να γνωρίζουν ότι εργοδοτούνται παράνομα, και δέχονται απειλές.

Η δημοσιογράφος σημειώνει πως τα συγκεκριμένα γεγονότα συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.