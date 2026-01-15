Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοινώνει ότι, από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μόνιμων κενών ωρομίσθιων θέσεων Εργάτη Πυρόσβεσης με κωδικό επαγγέλματος 776 και μισθοδοτική κλίμακα Ε7 – Ε8.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το έντυπο υποβολής των αιτήσεων, βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως https://www.gov.cy/mjpo/news/ ή μπορούν να παρασχεθούν από τους κεντρικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς εκάστης Πυροσβεστικής Επαρχιακής Διεύθυνσης.