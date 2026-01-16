Με θλίψη ανακοινώνουμε τον αδόκητο θάνατο του συναδέλφου μας Αστυφύλακα 439 Γεώργιου Ιάσων Φαίδωνος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 36 ετών.

Ο Γεώργιος Ιάσων Φαίδωνος εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 2022 και υπηρετούσε στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, επτελωντας τα καθήκοντα του με ήθος και αφοσίωση.

Η απώλειά του αφήνει βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια.

Στη σύζυγο και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.



Η Ηγεσία της Αστυνομίας θα βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.