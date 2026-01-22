Ανησυχία προκλήθηκε στους επιβάτες πτήσης από το Λονδίνο με προορισμό την Πάφο, όταν οι ισχυροί άνεμοι εμπόδισαν το αεροσκάφος να προσγειωθεί στον προορισμό του. Η πτήση, η οποία αρχικά κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Πάφου, αναγκάστηκε να εκτραπεί και να προσγειωθεί τελικά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Οι επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν φίλαθλοι της Πάφου που επέστρεφαν από το παιχνίδι της ομάδας τους με την Τσέλσι στο Champions League, ανέφεραν ότι η πτήση συνοδευόταν από συνεχείς αναταράξεις, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση. Παρά τις δυσκολίες, το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στη Λάρνακα.