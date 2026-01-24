Επί ποδός βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς παρατηρούνται προβλήματα σε διάφορες επαρχίες, λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Κεττή, μέχρι τώρα η Πυροσβεστική δέχθηκε τέσσερις κλήσεις για πλημμύρες (συσσώρευση νερού σε υποστατικά και υπόγεια), στην επαρχία Λευκωσίας.

Επιπρόσθετα, στη Λάρνακα δέχθηκε δύο κλήσεις για πλημμύρες (συσσώρευση νερού σε υποστατικό και άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων) και δύο κλήσεις στην επαρχία Αμμοχώστου για πλημμύρες (συσσώρευση νερού σε υποστατικά και υπόγεια).

Σε κάποιες περιπτώσεις πλημμυρισμένων δρόμων ενεργοποιήθηκαν και οι Τοπικές αρχές.

Στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δεν υπήρξαν κλήσεις.