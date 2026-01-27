Τα προσωπικά και τα ιατρικά δεδομένα ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, «βρίσκονται στα χέρια και στη διάθεση αναρμόδιου ατόμου», καταγγέλλει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Εκπρόσωπος μάλιστα της ΟΣΑΚ, επιβεβαίωσε την κατάσταση, αφού απευθυνόμενος στο άτομο αυτό έλαβε και διαβεβαίωση για προώθηση της επίλυσης του προβλήματος το οποίο, είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε τη συγκεκριμένη στιγμή.

«Για να κατανοήσει ο κόσμος το ποια παράδοξα και σίγουρα παράνομα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή πρέπει να εξηγήσουμε την κατάσταση», ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ Μάριος Κουλούμας.

«Μέχρι πριν τη ψήφιση του νόμου για τον Συνήγορο του Ασθενούς, το υπουργείο Υγείας διόριζε λειτουργούς δικαιωμάτων των ασθενών σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία, καθώς και τις επαρχιακές επιτροπές. Ως εκ τούτου, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας υπήρχε αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου, ο οποίος εκτελούσε χρέη λειτουργού δικαιωμάτων των ασθενών, καθώς και βοηθός γραμματειακός λειτουργός που στήριζε το έργο των επαρχιακών επιτροπών.

Πριν ακόμα την ψήφιση της νομοθεσίας για τον Συνήγορο, και οι δύο λειτουργοί είχαν συνταξιοδοτηθεί, ωστόσο το Υπουργείο, (παρά το γεγονός ότι αναμενόταν η έναρξη της λειτουργίας του γραφείου του Συνηγόρου), προχώρησε στην σύναψη συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών από τον ένα εξ αυτών.

Με την ψήφιση του νόμου και τη λειτουργία του Συνηγόρου του Ασθενούς, ο ΟΚΥπΥ, ως όφειλε, βάσει του νέου νόμου, διόρισε τον δικό του λειτουργό δικαιωμάτων των ασθενών ο οποίος ασκεί ήδη τα συγκεκριμένα καθήκοντα και έχει ήδη ενημερωθεί ο συνήγορος του ασθενούς ως η νέα νομοθεσία ορίζει».

Αποτέλεσμα, «στο νοσοκομείο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένας λειτουργός δικαιωμάτων τού ασθενούς που ασκεί τις αρμοδιότητές του βάσει της νέας νομοθεσίας, και ένας λειτουργός που έχει διοριστεί από το υπουργείο Υγείας με αγορά υπηρεσιών, ο οποίος βεβαίως βρίσκεται εκεί, στη βάση ενός ανύπαρκτου, αυτή τη στιγμή, νόμου ενώ μελετά και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ασθενών, τα οποία θα έπρεπε βάσει του νόμου να κατατίθενται μόνο στον λειτουργό που διόρισε ο ΟΚΥπΥ που έχει και την αρμοδιότητα βάσει της νομοθεσίας».

«Όταν η ΟΣΑΚ είχε διαμαρτυρηθεί με τη σύναψη συμβολαίου για αγορά υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο, συνταξιούχο λειτουργό του Υπουργείου, έλαβε την απάντηση ότι θα παρέμενε εκεί μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου. Ο νέος νόμος βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο, ο Συνήγορος έχει διοριστεί στις αρχές Οκτωβρίου, ο ΟΚΥπΥ διόρισε τον δικό του λειτουργό στις αρχές περασμένου Δεκεμβρίου και έχει ενημερώσει σχετικά τον συνήγορο του ασθενούς αλλά ο εν λόγω λειτουργός παραμένει στη θέση του, στο ίδιο γραφείο το οποίο, όπως έχουμε ενημερωθεί, ο Οργανισμός έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο προκειμένου να στεγάσει τον δικό του λειτουργό».

«Επειδή και κοντά μας έφθαναν αναφορές από ασθενείς, εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ επικοινώνησε με τον λειτουργό του υπουργείου Υγείας που παραμένει εκεί, υπέβαλε συγκεκριμένο παράπονο, του δόθηκαν πληροφορίες και του ζητήθηκε να καταθέσει τα προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του. Σαφώς και ο εκπρόσωπος μας δεν κατέθεσε κανένα στοιχείο».

Εκείνο που διαπιστώθηκε, τόνισε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ «είναι ότι όντως ο εν λόγω λειτουργός εξακολουθεί να εργάζεται κανονικά στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, παράλληλα με τον λειτουργό που διόρισε νόμιμα ο ΟΚΥπΥ και για εμάς το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να παραπλανηθούν ασθενείς, αφού αρμόδιος για να λειτουργεί στο πλαίσιο του θεσμού του Συνηγόρου του Ασθενούς είναι ο λειτουργός του Οργανισμού. Ο παλιός λειτουργός δεν έχει καμία αρμοδιότητα βάσει της νομοθεσίας αυτή τη στιγμή και σίγουρα οι υπηρεσίες του δεν μπορούν να συνδεθούν με το πλαίσιο λειτουργίας του Συνηγόρου».

Ως ΟΣΑΚ, είπε καταλήγοντας ο κ. Κουλούμας, «ζητούμε εξηγήσεις από το υπουργείο Υγείας για την κατάσταση. Ζητούμε να μας πουν για ποιο λόγο συνεχίζεται η αγορά υπηρεσιών από έναν λειτουργό ο οποίος, στη βάση του νόμου που βρίσκεται σε ισχύ θα έπρεπε να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του εδώ και μήνες».

Όπως ο «Φ» πληροφορείται, και από πλευράς Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και ΟΚΥπΥ έχουν γίνει κινήσεις προς το υπουργείο Υγείας, καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση, μεταξύ άλλων, δημιουργεί στρεβλώσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Πέραν αυτού, ο ΟΚΥπΥ υποχρεώθηκε να στεγάσει, προσωρινά, σε άλλο χώρο του νοσηλευτηρίου τον δικό του λειτουργό ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο στους ασθενείς, προκειμένου να προσφέρει σωστά τις υπηρεσίες του και το εν λόγω γραφείο είναι κατειλημμένο από τη λειτουργό που έχει αγοράσει υπηρεσίες το υπουργείο Υγείας βάσει ενός νόμου που δεν υπάρχει πλέον.