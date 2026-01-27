Στη σύλληψη ενός άνδρα που μετέφερε 15 κιλά αδασμολόγητου καπνού από τα κατεχόμενα, προχώρησαν οι Αρχές στο οδόφραγμα Λήδρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 26/1/2025 λειτουργοί του στο σημείο διέλευσης οδού Λήδρας, στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων των προσώπων που διέρχονται πεζοί από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επέλεξαν για έλεγχο πρόσωπο με Ρουμανική υπηκοότητα ο οποίος μετέφερε 2 αποσκευές.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκαν να περιέχουν αποκλειστικά συσκευασίες με καπνό για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 15Kg, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης κράτησης του προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε ο Τομέας Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου.

Σημειώνεται ότι από τις προκαταρκτικές έρευνες φαίνεται ότι ο εμπλεκόμενος παρέλαβε τις αποσκευές με τον καπνό από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό να μεταβεί στο Αεροδρόμιο Πάφου και από εκεί να τις μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο.