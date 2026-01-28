Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού και του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής σχετικά με τις συνθήκες του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα χθες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 30χρονου Ελληνοκύπριου οδηγού.

Η σύγκρουση συνέβη κοντά στην έξοδο προς το χωριό Ερήμη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παραξέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικό κιγκλίδωμα, όπου και ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Λεμεσού.

Δυστυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 30χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στα πόδια, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες της σύγκρουσης.