Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, με κατεύθυνση τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 30χρονος οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του σε κάποιο σημείο του δρόμου, μετά την έξοδο Ερήμης.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο οδηγός υπέστη τραύματά στα πόδια και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.