Για οχήματα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία προειδοποιεί με ανακοίνωσή του το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τα οχήματα στα οποία γίνεται αναφορά προήλθαν από ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 3η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Συγκεκριμένα, το ΤΟΜ προειδοποιεί για το επιβατικό αυτοκίνητο Ford Focus και το επιβατικό φορτηγό Ford Transit Courier, ημερομηνίας 20/9/2025-24/10/2025, προειδοποιώντας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για κίνδυνο τραυματισμού προειδοποιεί για το επιβατικό αυτοκίνητο Ford Puma και τα ελαφριά επαγγελματικά οχήματα Ford Transit Courier και Ford Tourneo Courier, ημερομηνίας 29/1/2025-22/9/2025, καθώς και για το ελαφρύ επιβατικό όχημα Ford e-Transit για την περίοδο 25/8/2021-24/9/2025.

Επιπλέον, προειδοποιεί για κίνδυνο τραυματισμών από τις μοτοσικλέτες Ducati Panigale και Streetfighter, ημερομηνίας 24/10/2024-13/6/2025, καθώς και για κίνδυνο τραυματισμού από μοτοσικλέτα Honda, χωρίς να διευκρινίζεται μοντέλο και χρονική περίοδος κατασκευής. Στις προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται, επίσης οι μοτοσικλέτες ΚΤΜ 390 ADVENTURE R, 390 ADVENTURE X, 390 ENDURO R, 390 SMC R της περιόδου 16/4/2025-20/10/2025.

Προειδοποιεί, επίσης, για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς για το επιβατικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA-Klasse, της περιόδου 17/11/2025-19/12/2025.

Το ΤΟΜ προειδοποιεί για κίνδυνο τραυματισμών για το φορτηγό για τροχόσπιτα Bürstner, στα μοντέλα Campeo, Elegance, Limited, Lineo, Lyseo, Travel Van, της περιόδου 19/4/2024-6/10/2025.

Για κίνδυνο πυρκαγιάς προειδοποιεί για το φορτηγό KIRCHHOFF ECOTEC, και συγκεκριμένα για τα μοντέλα BLUEPOWER BP27E και BLUEPOWER BP19E, της περιόδου 1/2/2021-29/8/2025.

Για κίνδυνο τραυματισμού γίνεται, επίσης, προειδοποίηση, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Nissan Townstar (5/2/2021-16/5/2025), Citroen Berlingo (18/12/2023-30/9/2025), Citroen C4 και C4X (26/1/2023-24/2/2023), Ford Mustang (14/2/2014-2/10/2017), Peugeot Rifter και Peugeot Partner (27/9/2023-16/7/2025), για το Ford Capri και Ford Explorer (15/8/2024-7/5/2025) και για τα Porsche Taycan Turbo GT, Taycan Turbo GT with Weissach-Packet της περιόδου 15/4/2024-3/12/2025.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

ΚΥΠΕ