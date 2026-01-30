Οργή και έντονη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά την απομάκρυνση ή/και εγκατάλειψη σκυλίτσας, η οποία φροντιζόταν εδώ και αρκετό καιρό από φιλόζωα άτομα στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κινήματος Οικολόγων, η τύχη της σκυλίτσας αγνοείται, ενώ πίσω έχουν μείνει τα δύο κουταβάκια της, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο τραγική και ανησυχητική.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα ζώα που βρίσκονται υπό ανθρώπινη φροντίδα πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι η κυπριακή νομοθεσία απαγορεύει ρητά:

(στ) την απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου το οποίο βρίσκεται κάτω από ανθρώπινη φροντίδα, με σκοπό την απαλλαγή από αυτό.

(3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εκθέτει ή να υποβάλλει, χωρίς εύλογη αιτία, οποιοδήποτε ζώο σε πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή φόβο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει ήδη παραλάβει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί άμεσα και αποτελεσματικά από τις αρμόδιες αρχές.

Καταληκτικά, το Κίνημα καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.