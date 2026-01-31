Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται το απόγευμα και μεμονωμένη καταιγίδα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη.

Η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, κατά διαστήματα πυκνή, μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά διαστήματα τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται το απόγευμα και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αρχικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Σταδιακά, αναμένεται να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ το βράδυ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ενώ στις ψηλότερες κορυφές δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, μέχρι τη Δευτέρα, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 11 εκατοστά.