Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων που λαμβάνουν επίδομα τοκετού είναι Κύπριες, σε σχέση με τις αλλοδαπές, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Εργασίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα σε ερώτηση του βουλευτή του ΕΛΑΜ κ. Λίνου Παπαγιάννη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απάντηση, με βάση στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κατάσταση δικαιούχων για Βοήθημα Τοκετού, κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2024 και 9ης Ιανουάριου 2026, έχει ως ακολούθως:

Κοινότητα-Αριθμός δικαιούχων

-Ελληνοκύπριοι 6.444

-Τουρκοκύπριοι 11

-Κοινοτικοί 1.020

-Αλλοδαποί 867

Παράλληλα, ο υπουργός ενημερώνει τον βουλευτή του ΕΛΑΜ, πως με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τρ.) (Αρ. 4) Νόμο του 2024 [Ν.157(Ι)/2024] και με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2024, το Βοήθημα Τοκετού αυξήθηκε κλιμακωτά, από €628,92 ως εξής.

· €1.000 για το πρώτο παιδί,

· €1.500 για το δεύτερο παιδί,

· €2.000 για το τρίτο παιδί και

· €2.500 για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί.