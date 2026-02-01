Σοβαρή τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε στη λεωφόρο Κρανιδιώτη στη Λάρνακα, έξω από την τροχαία Λάρνακας, με αποτέλεσμα 4 ενήλικες και 2 παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Τα δύο οχήματα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν μεταξύ τους με το ένα να κτυπά σε κολώνα οδικού φωτισμού. Στο ένα όχημα επέβαιναν δύο πρόσωπα και στο άλλο 4, ανάμεσα τους και δύο ανήλικα παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λάρνακας.

Επί τόπου βρίσκονται μέλη της Τροχαίας Λάρνακας και διενεργούν εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του νέου τροχαίου.