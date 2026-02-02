Το Υπουργείο Άμυνας, ενόψει της κατάταξης των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, θα θέσει σε λειτουργία εντός του μηνός Απριλίου 2026, την ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, ‘Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς.

Οι Δηλώσεις, θα υποβάλλονται μέσω της νέας ενοποιημένης Κυβερνητικής Πύλης, στον ιστότοπο https://www.gov.cy.

Οι στρατεύσιμοι, για την έγκαιρη προετοιμασία τους καλούνται όπως, μέχρι τις αρχές Απριλίου 2026, μεριμνήσουν για την εκ των προτέρων δημιουργία προφίλ, ως πολίτης (πατήστε ΕΔΩ για δημιουργία προφίλ) καθώς και στη ταυτοποίησή του (πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες ταυτοποίησης), καθότι αυτό θα απαιτείται για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Η – Κατάταξη», για υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων.

Τονίζεται ότι, στρατεύσιμοι οι οποίοι δημιούργησαν προφίλ για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Στρατευσίμου (16 χρόνων), δεν απαιτείται η εκ νέου δημιουργία προφίλ, αλλά μόνο η ταυτοποίησή του.

Για τη λεπτομερή ενημέρωση των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, το Υπουργείο Άμυνας, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας, θα εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις καθώς επίσης, θα προχωρήσει στην ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στο οποίο θα περιγράφονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής των στρατευσίμων, στον ιστότοπο https://www.gov.cy/mod.