Νέα καταγγελία, αυτή τη φορά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αναμένεται να υποβληθεί εναντίον του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Την καταγγελία θα υποβάλει σήμερα στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο παραθλητής του οποίου το πρόσωπο παρουσιάζεται στο απολογητικό βίντεο του Ευρωβουλευτή.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις της στον Alpha Κύπρου, η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμις Ανθοπούλου, ο εν λόγω παραθλητής ζήτησε από την πρώτη στιγμή, μέσω της ΚΥΣΟΑ, να αφαιρεθεί το πρόσωπό του από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φειδίας Παναγιώτου. Ωστόσο, όπως είπε, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε σεβαστό. «Οι φωτογραφίες μας αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», συνέχισε.

Περαιτέρω, πρόσθεσε πως «είμαστε απέναντι σε ό,τι μειώνει τον κόσμο μας. Όταν θεωρεί ένα πολιτικό πρόσωπο ότι τα άτομα με αναπηρία είναι “πελλά”, αυτό είναι πρόβλημα».

«Ως ΚΥΣΟΑ και αναπηρικό κίνημα, έχουμε πολιτικές επιδιώξεις και διεκδικήσεις. Διεκδικούμε ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολιτική διεκδίκηση κι όχι σκοπιμότητα. Δεν γίνεται να θεωρούμε πως έχουμε πολιτικές σκοπιμότητες, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να αποδίδεις τη διεκδίκηση και την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί αμέσως αυτό το “συγγνώμη” που λες, το υποβιβάζεις», είπε μεταξύ άλλων.