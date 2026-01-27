Αντιδράσεις ξεσηκώνει και το απολογητικό βίντεο του Φείδια Παναγιώτου, το οποίο δημοσίευσε μετά τον σάλο για τους παρα-αθλητές με νοητική αναπηρία, τους οποίος αποκάλεσε «πελλούς»

Συγκεκριμένα η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) ανέφερε για το νέο βίντεο πως αποτελεί ύβρη να αποδίδει την οργή σύσσωμης της κοινωνίας, σε πολιτικά κίνητρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με εξουσιοδότηση από τον παρα-αθλητή κύριο Μάριο Φιλίππου, η Συνομοσπονδία μας ενημερώνει με την μορφή κατεπείγοντος όλα τα ΜΜΕ ότι o ίδιος δεν συγκατατίθεται στο να προβάλλεται το πρόσωπό του, στο «δήθεν» απολογητικό βίντεο του Ευρωβουλευτή, κύριου Φειδία Παναγιώτου.

Ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός που όπως ισχυρίζεται ο κύριος Παναγιώτου, δεν εννοούσε, παραμένει σε δημόσια προβολή εδώ και δύο μήνες, ενώ αποτελεί ύβρη η απόδοση της οργής σύσσωμης της κοινωνίας, σε πολιτικά κίνητρα.

Αποτελεί σοβαρό έλλειμα δημοκρατίας η απόδοση πολιτικών σκοπιμοτήτων, όταν προασπίζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.