Φορτωμένος με 27 κούτες λαθραία τσιγάρα και 25 λίτρα γαλακτοκομικά, εντοπίστηκε άνδρας στο οδόφραγμα Αγίου Δομοετίου, στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο πέραν των €1.7000.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων, αναφέρει ότι στις 7/2/2026 λειτουργοί του στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων των προσώπων και οχημάτων που διέρχονται από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επέλεξαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε πρόσωπο με Ρουμανική υπηκοότητα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 27 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα καθώς και 25 λίτρα γαλακτοκομικού ροφήματος (κεφίρ), κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής αναφορικά με την ρητή απαγόρευση μεταφοράς ζωικών προϊόντων.

Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω εμπορεύματα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €1,700 πλέον €300 για την απόδοση του οχήματος.