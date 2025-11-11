Τα δύο ενοικιαζόμενα βαν που μετέφεραν πάνω από 10.000 κούτες τσιγάρων από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, που εντοπίστηκαν την περασμένη Τετάρτη, διασύνδεσαν τις δύο μεγάλες υποθέσεις, που έχουν σχέση με καλά οργανωμένο κύκλωμα που εξάγει λαθραία καπνικά προς το Ισραήλ. Για τις δύο υποθέσεις τελούν υπό κράτηση 26χρονος Ισραηλινός και 51χρονος Τουρκοκύπριος, που συνελήφθησαν σε Πύλα και Αθηένου.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων διαπίστωσαν πως τα δύο βαν ενοικιάστηκαν από το ίδιο πρόσωπο από δύο εταιρείες ενοικιάσεων οχημάτων στις ελεύθερες περιοχές. Οι δύο οδηγοί τους μετέβησαν στα κατεχόμενα και παρέλαβαν τα λαθραία τσιγάρα, που είχαν δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που ανέρχονται σε €620.000. Έπειτα, μέσω μη ελεγχόμενων διόδων, επιχείρησαν να τα μεταφέρουν στις ελεύθερες περιοχές.

Πρώτα συνελήφθη, από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας στην Πύλα και το Τμήμα Τελωνείων, ο 26χρονος Ισραηλινός. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3.950 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Λίγες ώρες αργότερα μέλη του Κέντρου Ελέγχου και Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής (ΥΑΜ Αρχηγείου) ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Αθηένου-Λυμπιών, σε εμπορικό όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε ο 51χρονος Τουρκοκύπριος, εντόπισαν συνολικά 6.400 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση των δύο υποθέσεων, που διερευνώνται, πλέον, από το Τμήμα Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου, ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος, Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε στο philenews πως φαίνεται να αφορούν στο κύκλωμα διακίνησης τσιγάρων προς το Ισραήλ. «Λαμβάνονται καταθέσεις και γίνονται έρευνες στις εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων για να διαφανεί πόσα αυτοκίνητα ενοικιάστηκαν και τι διαδρομές έκαναν. Θεωρούμε πως ο τελικός παραλήπτης είναι στο Ισραήλ, όμως, αναζητείται και ο ενδιάμεσος που θα παραλάμβανε τα τσιγάρα στις ελεύθερες περιοχές».

Το επικρατέστερο σενάριο είναι τα λαθραία τσιγάρα να φορτώνονταν από τα μέλη του κυκλώματος σε βάρκα σε θαλάσσια περιοχή στις ελεύθερες περιοχές και έπειτα να μεταφορτώνονταν, εκτός χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε πλοίο που θα τα μετέφερε στο Ισραήλ. «Πιθανολογούμε πως θα διακινούνταν διά θαλάσσης, λόγω των συσκευασιών των τσιγάρων στις οποίες τοποθετήθηκε νάιλον για να είναι αδιάβροχα. Δεν αποκλείουμε όμως το ενδεχόμενο να διακινούνταν αεροπορικώς, αν και θεωρείται πιο απομακρυσμένο λόγω της ποσότητας των τσιγάρων», σημείωσε ο κ. Κωνσταντίνου, υποδεικνύοντας πως δεν εντοπίστηκε, ακόμη, οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση σύλληψης τριών Ισραηλινών τον περασμένο Φεβρουάριο στο αλιευτικό καταφύγιο Ψαρολίμανο στη Λάρνακα. Σημειώνεται πως τότε είχαν εντοπιστεί σε σκάφος στο Ψαρολίμανο, αλλά και σε αποθήκη στην επαρχία Λάρνακας 10.503 κούτες τσιγάρων.