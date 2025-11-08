Τις τεράστιες διαστάσεις που έχει προσλάβει το λαθρεμπόριο τσιγάρων από τα κατεχόμενα καταδεικνύουν οι μεγάλες κατασχέσεις της Τετάρτης, αλλά και τα συνολικά στοιχεία του Τμήματος Τελωνείων που πάει για χρονιά ρεκόρ. Πέραν από την εγχώρια κατανάλωση τσιγάρων από τα κατεχόμενα, διαπιστώθηκε πως δρουν στις ελεύθερες περιοχές και δύο πολύ καλά οργανωμένα κυκλώματα που σπρώχνουν λαθραία καπνικά προϊόντα εκατομμυρίων. Το πρώτο προς το Ισραήλ διά θαλάσσης και το δεύτερο προς το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Το πρώτο κύκλωμα δεν αποκλείεται να σχετίζεται με τις μεγάλες ποσότητες τσιγάρων που εντοπίστηκαν σε βαν, που έφεραν πινακίδες ενοικιάσεως, σε Πύλα και Αθηένου. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν 26χρονος Ισραηλινός και 51χρονος Τουρκοκύπριος. Στα δύο οχήματα που οδηγούσαν εντοπίστηκαν συνολικά 10.440 κούτες τσιγάρων με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ν’ ανέρχονται σε €620.000. Πρόκειται για δύο από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που απασχόλησαν φέτος το Τμήμα Τελωνείων και διερευνάται κατά πόσον συνδέονται και με την τεράστια κατάσχεση λαθραίων τσιγάρων στο ψαρολίμανο της Λάρνακας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πρώτα συνελήφθη, από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας στην Πύλα και το Τμήμα Τελωνείων, ο 26χρονος Ισραηλινός. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3.950 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας. Σημειώνεται ότι οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για τη συγκεκριμένη ποσότητα ξεπερνούν τις €240.000.

Λίγες ώρες αργότερα, μέλη του Κέντρου Ελέγχου και Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής (ΥΑΜ Αρχηγείου) ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Αθηένου – Λυμπιών, σε εμπορικό όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε 51χρονος Τουρκοκύπριος, εντόπισαν 128 χαρτοκιβώτια των 50 κούτων (συνολικά 6.400 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία), τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις. Γι’ αυτήν την ποσότητα οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ξεπερνούν τις €380.000.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε στον «Φ» πως οι δύο υποθέσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά και διερευνάται κατά πόσον ο παραλήπτης των τσιγάρων είναι ο ίδιος. «Η υποψία μας είναι πως πρόκειται για κύκλωμα, που ενδεχομένως ν’ αφορά τη ροή λαθραίων τσιγάρων προς το Ισραήλ», σημείωσε. Κληθείς να αναφέρει εάν έχει σχέση η υπόθεση με αυτήν της σύλληψης τριών Ισραηλινών τον περασμένο Φεβρουάριο στο αλιευτικό καταφύγιο Ψαρολίμανο, απάντησε πως είναι κάτι που διερευνάται. «Διερευνάται λόγω της σύλληψης του Ισραηλινού, αλλά και των κοινών στοιχείων. Εντοπίσαμε νάιλον πάνω στα χαρτοκιβώτια, γεγονός που κινεί υποψίες πως ήθελαν να τα κάνουν αδιάβροχα και να τα διακινήσουν με βάρκες. Επίσης, υπάρχει παρόμοιος τρόπος διανομής με φορτηγά ενοικιάσεως. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία προς το παρόν μας οδηγούν σε υποψίες πως ενδεχομένως να συνδέονται», σημείωσε.

Σ’ ό,τι αφορά στο κύκλωμα που διακινεί καπνικά προϊόντα από τα κατεχόμενα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δρα κυρίως μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας. Το πρώτο εξάμηνο του έτους εντοπίστηκαν μέσα σε βαλίτσες επιβατών στα δύο αεροδρόμια, 518.000 τεμάχια τσιγάρων, 43.000 θερμαινόμενα τσιγάρα και 249 κιλά καπνού.

Το Τμήμα Τελωνείων «πάει για χρονιά ρεκόρ στις κατασχέσεις καπνικών προϊόντων», σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος σημείωσε πως, επιπρόσθετα των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν στα δύο αεροδρόμια, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Ιούνιο, εντοπίστηκαν 4,4 εκατομμύρια τσιγάρα και πάνω από 1 εκατομμύριο θερμαινόμενα τσιγάρα. Σ’ ό,τι αφορά στον καπνό από εμπορικές επιχειρήσεις (εγχώρια κατανάλωση) κατασχέθηκαν μέχρι το πρώτο εξάμηνο 500 κιλά καπνού για στριφτά τσιγάρα και 495 κιλά καπνού για ναργιλέ.