Στις 31/3/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ειδοποιήθηκαν από μέλη της Αστυνομίας ότι, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο, εμπορικού οχήματος με τουρκοκυπριακές πινακίδες εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 37χρονος με Βουλγαρική υπηκοότητα με συνοδηγό 39χρονη Τουρκοκύπρια, εντοπίστηκαν στον αποθηκευτικό του χώρο χαρτοκιβώτια που περιείχαν καπνικά προϊόντα.

Κατά την μετάβαση των λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων στο Αρχηγείο Αστυνομίας, όπου μεταφέρθηκε το όχημα για την διεξαγωγή των αστυνομικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι στα χαρτοκιβώτια περιέχονταν διάφορα καπνικά προϊόντα οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Στη συνέχεια καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν:

635 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία,

200 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία

5 κούτες με περιεχόμενο 200 πουράκια η κάθε μία

Συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 96 κιλών και 500 γραμμαρίων

Συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 102 κιλών

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των πιο πάνω ποσοτήτων ξεπερνούν κατά πολύ τις €100,000 ευρώ. Η υπόθεση λόγω και των σοβαρών τροχαίων αδικημάτων και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων.

Δείτε τις εικόνες:

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω όχημα εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το ίδιο βαν είχε ανακοπεί πριν λίγους μήνες στην περιοχή Κοφίνου και σ’ αυτό επέβαιναν δύο άλλα πρόσωπα τα οποία και συνελήφθησαν. Πάλι, όπως διαπιστώθηκε, είχε χρησιμοποιηθεί για μεταφορά λαθραίων τσιγάρων, υπήρξε διακανονισμός και αφέθηκε να επιστρέψει στα κατεχόμενα.

Τη διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης ανέλαβε το ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ ενεπλάκη και το Τμήμα Τελωνείων, για τη διαπίστωση της παρανομίας με τα καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοί. Ήδη ανακριτές ακολούθησαν όλο το δρομολόγιο που ακολούθησε το βαν και την καταδίωξη που εκτυλίχθηκε από τα Λύμπια μέχρι τη Λευκωσία και στη συνέχεια στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με σκοπό τον εντοπισμό τεκμηρίων.

Αναζητούνταν συγκεκριμένα κάλυκες από τους πυροβολισμούς που ρίφθηκαν από μέλη της Αστυνομίας εναντίον του προκειμένου να σταματήσει. Οι δύο επιβαίνοντες, ο οδηγός με βουλγάρικη και τούρκικη ταυτότητα και η συνοδηγός με κυπριακή υπηκοότητα η οποία ανήκει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα συνελήφθησαν στη βάση δικαστικού εντάλματος και αύριο Τετάρτη θα οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος κράτησής τους για σωρεία αδικημάτων.

Για το βαν εκδόθηκε ένταλμα έρευνας και αυτή την ώρα εκτελείται. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αυτό ήταν φορτωμένο με κιβώτια που περιέχουν καπνικά προϊόντα, ωστόσο, από τον έλεγχο θα διαφανεί κατά πόσον υπήρχαν και άλλα αντικείμενα. Το όχημα έχει μεταφερθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας ώστε να γίνει κανονικά ο έλεγχος σ’ αυτό στην παρουσία και τελωνειακών.

Σημειώνεται ότι το βαν είχε εισέλθει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο, όμως, η Αστυνομία κατείχε πληροφορίες για τη δράση του, γι’ αυτό και είχε στήσει μπλόκο.