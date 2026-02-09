Η υπόθεση της Annies Alexui τυγχάνει χειρισμού από τις αρμόδιες αρχές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το κατά πόσον η Annie Alexui βρίσκεται στη Ρωσία υπό καθεστώς προστασίας.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς διαδικασίες, καθώς και επαφές με άλλες χώρες στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.