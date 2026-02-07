Με το Βραβείο Study UK Alumni Award, στην κατηγορία «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Αθλητισμός» για το 2026 τιμήθηκε στην Ελλάδα η διακεκριμένη Κύπρια ερευνήτρια Σοφία Ξενοφώντος.

Τα εν λόγω βραβεία αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα αποφοίτων βρετανικών πανεπιστημίων, τονίζοντας την εξαιρετική συμβολή στους επαγγελματικούς τους τομείς και στην κοινωνία, τοπική και διεθνή. Το βραβείο απένειμε ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Μάθιου Λοτζ σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του Stelios Philanthropic Foundation στην Πλάκα, στην Αθήνα.

Η Σοφία Ξενοφώντος είναι ερευνήτρια στον τομέα της κλασικής φιλολογίας στην Ακαδημία Αθηνών και τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών από το 2024 (απόφοιτος των Πανεπιστημίων Κύπρου και Οξφόρδης).

Στην ομιλία αποδοχής της, τόνισε τη διαχρονική και ευρύτερη αξία των κλασικών σπουδών ως εργαλείο κατανόησης και αντιμετώπισης των σύγχρονων προβληματισμών και προκλήσεων. Η ίδια ευχαρίστησε το British Council Greece για την αναγνώριση, εκφράζοντας ιδιαίτερη χαρά και βαθιά ευγνωμοσύνη.

«Για μένα, όμως, αυτό το βραβείο σημαίνει κάτι περισσότερο» πρόσθεσε. «Επιβεβαιώνει την ευρύτερη αξία του πεδίου που θεραπεύω. Η κλασική και η βυζαντινή λογοτεχνία συχνά θεωρούνται απομακρυσμένες από τη σύγχρονη ζωή, όμως η έρευνά μου δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Αποδεικνύει ότι τα προνεωτερικά κείμενα που γράφτηκαν στα ελληνικά έχουν τη δύναμη να συνομιλούν ουσιαστικά με το παρόν, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ψυχική υγεία, την ηθική ευθύνη, τη σχέση μας με τα ζώα και τις έννοιες της συνεργασίας και της κοινότητας».

Η Σοφία Ξενοφώντος διαβεβαίωσε ότι το βραβείο αυτό της δίνει τη δύναμη να συνεχίσει να εργάζεται με ζήλο, ώστε οι ανθρωπιστικές επιστήμες να παραμείνουν μια ζωντανή μορφή γνώσης και όχι απλώς ένα αποτύπωμα του παρελθόντος.