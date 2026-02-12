Πυρκαγιά σε αυλή οικίας στη Λάρνακα κλήθηκε να αντιμετωπίσει χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στις 17:12, λήφθηκε κλήση και ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:25, ενώ βρισκόταν σε συσσωρευτές ηλεκτρικών εργαλείων, σε ανοιχτό χώρο με υποτυπώδη κάλυψη, στην αυλή της οικίας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε εξοπλισμός κουζίνας που βρισκόταν στον χώρο, ενώ ζημιές υπέστη και μέρος της περίφραξης της οικίας.

Κατόπιν διερεύνησης για τα αίτια, η πυρκαγιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.