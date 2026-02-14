Κλιμάκιο του Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάφο για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε σχέση με τον Δήμο Πάφου και τον τελούντα σε αργία δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο του ΥΠΕΣ αναμένεται να μεταβεί στην Πάφο εντός της ερχόμενης εβδομάδας και θα προβεί σε ελέγχους μισθώσεων τουρκοκυπρικών περιουσιών, περιλαμβανομένων και μισθώσεων που έγιναν προς τον Δ. Πάφου.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελλίκος Ηλία, ο οποίος ανέφερε πως το Υπουργείο προχωρεί σε εκστρατεία δειγματοληπτικών ελέγχων συμβάσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών, όχι μόνο στην Επαρχία Πάφου αλλά και γενικότερα.

Όπως ανέφερε, «γίνεται μια εκστρατεία όπου ελέγχονται και δειγματοληπτικά κάποιες συμβάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών προκειμένου να ενημερώσουν τον Κηδεμόνα για το εάν υπάρχει κάτι ή γινόταν κάτι το οποίο δεν ήταν στο πλαίσιο των κανονισμών».

Ο κ. Ηλία σημείωσε πως στο Υπουργείο καταβάλλεται «μια τεράστια προσπάθεια εξορθολογισμού γενικότερα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών».

Ερωτηθείς σε σχέση με τη διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάφο, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι «δεν είναι κάτι το ανακοινώσιμο στο στάδιο που η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Δημάρχου και δεν προσφέρεται οποιαδήποτε δήλωση που να αφορά λεπτομέρειες».

Αναφερόμενος σε προηγούμενες παρεμβάσεις, είπε ότι «έγινε μια τεράστια προσπάθεια και στην περιοχή του Μακένζυ και εκεί επιλύθηκαν σειρά προβλημάτων και με τις μισθώσεις», επισημαίνοντας πως «υπήρχαν κάποια μισθώματα τα οποία ήταν πολύ χαμηλά και τα οποία έχουμε αναθεωρήσει».

Είπε ότι «σε εκείνο το πλαίσιο μπορεί να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και στην Πάφο», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «είχε γίνει και παλαιότερα μια διοικητική έρευνα για το θέμα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, διοικητική έρευνα για το θέμα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών στην Πάφο και για τον ρόλο του Δημάρχου Πάφου είχε διενεργηθεί κατά την περίοδο 2021-2022, εν μέσω της πανδημίας COVID, έπειτα από καταγγελίες, και διατυπώθηκαν συστάσεις προς τον Δήμαρχο Πάφου για τον τρόπο που παρεμβαίνει, ως μέλος της Επιτροπής, σε σχέση με μισθώσεις που γίνονταν στην Πάφο.

Πάντως ο κ. Ηλία ανέφερε ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών «θα συνεχίσει να ελέγχει σε όλες τις επαρχίες στο πλαίσιο της απόφασης του Κηδεμόνα για εξορθολογισμό της διαχείρισης», διευκρινίζοντας πως είναι πάρα πολλές οι συμβάσεις, οι οποίες ελέγχονται δειγματοληπτικά.

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην Δήμο μετά την απόφαση να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών είπε εξάλλου ότι «έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα και είναι σε εκκρεμότητα το θέμα του Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος κλήθηκε να επιλέξει εάν επιθυμεί να παραμείνει ως Δημοτικός Σύμβουλος ή εάν θα συνεχίσει με το επάγγελμά του. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες εξέλιξη». Πρόσθεσε ότι η αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου απέστειλε επιστολή προς το συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι «είναι η μόνη εκκρεμότητα».

Ανέφερε ακόμη ότι «διάγουμε μια περίοδο που γίνονται γενικότερα κάποιες καταγγελίες από κάποιους προς κάποιους άλλους», σημειώνοντας πως «δεν ξέρω με ποιο τρόπο συμβάλλουν σε αυτό και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης». Τόνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει «με κάθε σοβαρότητα κάθε καταγγελία που υποβάλλεται» και ότι ενεργεί «πάντα στο πλαίσιο του Νόμου και των κανονισμών».

«Είναι λυπηρό που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα», είπε, λέγοντας ότι τα συλλογικά όργανα, είτε δημοτικά είτε κοινοτικά είτε άλλα συμβούλια, «οφείλουν να τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς και προπάντων να σέβονται τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου». Όπως εξήγησε, «είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοούν και να σέβονται τον τρόπο με τον οποίο συνέρχονται, τον τρόπο με τον οποίο τηρούν πρακτικά και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις». Παράλληλα, σημείωσε ότι «σαν Υπουργείο Εσωτερικών προτιμούμε να μην αναφερόμαστε σε λεπτομέρειες από τη στιγμή που υπάρχουν διερευνήσεις από την Αστυνομία».

ΚΥΠΕ