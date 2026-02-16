Σημαντική, αν και όχι καθησυχαστική, ανάσα έδωσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου τριημέρου στα αποθέματα νερού στα μεγάλα φράγματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), η εισροή νερού στα φράγματα υπήρξε εντυπωσιακή για τα δεδομένα της περιόδου, ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: Η κατάσταση παραμένει τραγική και η απειλή της λειψυδρίας δεν έχει απομακρυνθεί.

Το τελευταίο τριήμερο κατεγράφη συνολική εισροή 9,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (ΕΚΜ) νερού. Από αυτή την ποσότητα, σχεδόν η μισή (4,5 ΕΚΜ) κατέληξε στα κρίσιμης σημασίας φράγματα του Νοτίου Αγωγού (Κούρης, Καλαβασός, Λεύκαρα, Διπόταμος, Γερμασόγεια, Πολεμίδια, Αρμίνου), τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της υδροδότησης για μεγάλες περιοχές του νησιού.

Η φετινή χρονιά παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη δυναμική σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες. Συγκεκριμένα, η φετινή εισροή μέχρι σήμερα είναι 28,4 ΕΚΜ, σε σύγκριση με την συνολική περσινή 18,6 ΕΚΜ και την προπέρσινη 24,7 ΕΚΜ.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα των δύο τελευταίων ετών, η συνολική πληρότητα των φραγμάτων βρίσκεται μόλις στο 17,2%, σημειώνοντας δραματική πτώση σε σύγκριση με το περσινό 25,9%.

Στον Κούρη, το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, η εισροή του τριημέρου ανήλθε στα 1,6 ΕΚΜ. Η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα έφθασε τα 16,6 ΕΚΜ, δηλαδή ένα πενιχρό 14,5% της χωρητικότητάς του. Την ίδια μέρα πέρσι το φράγμα βρισκόταν στο 21,5%. Σημειώνεται ότι για την ενίσχυση του Κούρη, έχουν μεταφερθεί από το φράγμα της Αρμίνου συνολικά 3,9 ΕΚΜ από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Παρά την ικανοποίηση από τις πρόσφατες ροές, η γενική εικόνα δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς. Η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα σε όλα τα φράγματα ανέρχεται στα 50 ΕΚΜ (17,2% πληρότητα), όταν πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 75,4 ΕΚΜ (25,9% πληρότητα).

Η εισροή του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου (12,6 ΕΚΜ και 13,5 ΕΚΜ αντίστοιχα) δείχνει μια σαφή βελτίωση σε σχέση με το εξαιρετικά ξηρό φθινόπωρο, όμως το κενό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα έτη είναι τεράστιο. Η πληρότητα παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τα περισσότερα μεγάλα φράγματα, καθιστώντας την ορθολογιστική διαχείριση του νερού επιτακτική ανάγκη.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα είναι σαφώς καλύτερα από τα προηγούμενα δύο χρόνια παρόλο ότι οι ολικές ποσότητες μέχρι τον Δεκέμβριο ήταν ανησυχητικές. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 η εισροή ήταν 2,2 ΕΚΜ, σε σύγκριση με 8,8 ΕΚΜ τον Δεκέμβριο του 2024 και 4,5 ΕΚΜ τον Δεκέμβριο του 2023.